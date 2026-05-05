5 de mayo de 2026 - 13:19

Un trabajador quedó impactado al encontrarse en plena ruta a una de las aves terrestres más grandes

Un descubrimiento inesperado muestró la presencia de aves gigantes en campos rurales, sorprendiendo a un trabajador.

Un trabajador quedó sorprendido al encontrar una de las aves más grandes del país.

Un trabajador quedó sorprendido al encontrar una de las aves más grandes del país.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Un descubrimiento inesperado dejó a un joven trabajador sin palabras al cruzarse con una de las aves más grandes de Australia. La sorprendente aparición de animales nativos en plena carretera generó no solo asombro, sino que algunos se llegaron a asustar, mientras la inteligencia colectiva de quienes observan el reino animal se maravilla.

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Avutardas: características y comportamiento de una de las aves más grandes de Australia

La avutarda australiana es reconocida por ser una de las aves terrestres más grandes del continente. Sus machos destacan por:

  • Inflar la garganta para producir un sonido gutural durante la época de apareamiento.

  • Pavonearse con la cola erguida para atraer a las hembras.

  • Poner un solo huevo, con incubación aproximada de 24 días.

Descubrimiento
Un trabajador quedó sorprendido al encontrar una de las aves más grandes del país.

Un trabajador quedó sorprendido al encontrar una de las aves más grandes del país.

Estas aves suelen habitar llanuras áridas y, aunque antes estaban más extendidas, su número ha disminuido notablemente. Se estima que quedan menos de 100.000 ejemplares en estado salvaje.

Impacto del hallazgo: animales poco frecuentes en rutas australianas

Ollie Fenwick-Ross, trabajador en minería, quedó sorprendido al ver el ave en un campo cerca de Moranbah, Queensland. A pesar de la distancia de 100 metros, la magnitud del animal era inconfundible.

Su compañero pudo identificar rápidamente que se trataba de una avutarda, confirmando que Australia sigue albergando animales únicos y de gran tamaño.

El encuentro demuestra cómo las aves nativas pueden aparecer en lugares inesperados, generando un impacto visual impresionante y recordando la importancia de la conservación.

Conservación y curiosidades de las aves australianas: el valor de los descubrimientos en la naturaleza

El avistamiento de esta avutarda australiana permite reflexionar sobre la protección de animales y ecosistemas en Australia. Entre las curiosidades:

  • Son extremadamente raras en el sur del continente.

  • Pueden permanecer varios días en el mismo campo, como se observó en este caso.

  • Su tamaño y comportamiento les dan un aspecto casi "mítico", comparado con criaturas de ficción.

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