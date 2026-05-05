5 de mayo de 2026 - 14:37

Tiene 8 años, jugaba en el patio de su casa y lo que encontró cambió una teoría biológica de más de 100 años

El descubrimiento del niño permitió expandir el entendimiento de las dinámicas en distintos ecosistemas alrededor del planeta.

descubrimiento niño patio casa

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Gemini
Por Redacción Por Las Redes

Un descubrimiento originado en el patio de la casa de un niño de 8 años demostró en 2026 una interacción desconocida entre hormigas, avispas y árboles, con implicancias directas en la comprensión de procesos biológicos estudiados durante más de un siglo.

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Hugo Deans identificó pequeñas esferas cerca de un hormiguero, que luego se confirmaron como agallas de roble. El fenómeno se detectó tras observaciones casuales en un entorno doméstico y derivó en una investigación científica formal desarrollada en Estados Unidos.

Las agallas son formaciones vegetales generadas por los árboles para encapsular larvas de avispas. Funcionan como cámaras protectoras donde el insecto se desarrolla mientras el tejido del árbol crece a su alrededor. Al caer al suelo junto con las hojas, estas estructuras entran en contacto con hormigas, lo que activa una interacción inesperada.

El rol de las hormigas: transporte y selección

El análisis reveló que ciertas especies de hormigas recolectan estas agallas del mismo modo en que transportan semillas. Las llevan a sus nidos, consumen una capa externa rica en nutrientes y descartan el núcleo, donde permanece intacta la larva de avispa. Este comportamiento replica un proceso conocido como mirmecocoria, en el cual las hormigas dispersan semillas atraídas por recompensas alimenticias.

En las semillas, esa atracción se explica por la presencia de elaiosomas, estructuras ricas en lípidos. En el caso de las agallas, los investigadores identificaron un componente análogo denominado “capucha”, que cumple la misma función.

trampa hormigas 2.jpg

Evidencia experimental y química

Ensayos realizados en bosques del estado de Nueva York mostraron que la especie Aphaenogaster picea retira agallas y semillas con velocidades similares. En laboratorio, las hormigas no distinguieron entre ambos materiales, lo que sugiere una equivalencia funcional.

El análisis químico confirmó que la “capucha” contiene ácidos grasos como oleico, palmítico y esteárico, compuestos que activan respuestas de recolección en las hormigas. Desde su percepción sensorial, las agallas resultan indistinguibles de las semillas.

camino de hormigas

Evolución convergente y adaptación

El estudio interpreta esta similitud como un caso de evolución convergente. Distintos organismos desarrollan soluciones similares frente a un mismo problema. Las plantas generan elaiosomas para asegurar la dispersión de sus semillas, mientras que las avispas inducen al roble a formar estructuras que imitan esas señales químicas.

A diferencia de las plantas, que dependen del transporte para reproducirse, las avispas adultas pueden volar. El beneficio del traslado por hormigas no radica en la movilidad, sino en la protección.

Ventajas ecológicas del transporte

Los nidos de hormigas ofrecen condiciones estables, menor exposición a depredadores y un ambiente químico que limita patógenos. Estas características aumentan la probabilidad de supervivencia de las larvas transportadas.

El fenómeno también sugiere efectos más amplios en los ecosistemas. La acumulación y redistribución de agallas puede modificar la circulación de nutrientes, microorganismos y parásitos en el suelo forestal, lo que abre nuevas líneas de investigación.

hormigas negras

Un cambio de paradigma científico

Hasta ahora, la mirmecocoria se consideraba exclusiva de las plantas. Este hallazgo amplía el concepto al demostrar que organismos animales también pueden explotar el mismo mecanismo mediante señales químicas equivalentes.

La investigación fue desarrollada por equipos de la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad Estatal de Nueva York, y publicada en la revista American Naturalist. Constituye la primera evidencia documentada de una interacción que involucra simultáneamente árboles, insectos y hormigas bajo este esquema.

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