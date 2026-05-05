Como cuidar y lavar los pies agrietados con sal y vinagre: por qué se recomienda hacerlo 2 veces por semana

Estos dos ingredientes de cocina son suficientes para desinfectar, suavizary prevenir hongos en las diferentes zonas de tus pies.

Este es un modo casero de cuidar tus pies y evitar las grietas en los talones.

El cuidado de los pies suele quedar en segundo plano hasta que aparecen el mal olor, la picazón o la resequedad. Sin embargo, un método casero con vinagre y sal se ha vuelto tendencia por su capacidad para eliminar bacterias y hongos de forma natural, que son a corto o largo plazo, la causa por la que se agrietan los talones.

Para muchos, el calzado cerrado y las largas jornadas de trabajo terminan pasando factura en la salud podológica. La humedad acumulada es el ambiente ideal para que proliferen microorganismos que no solo afectan la estética, sino que pueden derivar en infecciones leves que resultan molestas en el día a día.

Pies Este es un modo casero de cuidar tus pies y evitar las grietas en los talones. Web La combinación de vinagre y sal funciona como un potente limpiador natural con propiedades desinfectantes. Mientras el vinagre actúa contra los agentes externos, la sal favorece la limpieza profunda y ayuda a mantener las uñas más sanas, reduciendo drásticamente el mal olor persistente.

El momento exacto para aplicar este tratamiento No hace falta esperar a tener un problema grave para usar este truco casero. Los especialistas sugieren que es ideal después de un día intenso con zapatillas o calzado cerrado, donde el pie estuvo encerrado y húmedo durante muchas horas. También es la solución recomendada para quienes sufren de transpiración excesiva o sienten un ardor leve al finalizar la jornada.

Incorporar este hábito una o dos veces por semana es suficiente para suavizar la piel dura o reseca y prevenir infecciones. Al actuar como un limpiador antibacterial, ofrece un alivio que los productos comerciales a veces no logran de forma tan directa, atacando la raíz del problema de forma económica y accesible.

Pies Este es un modo casero de cuidar tus pies y evitar las grietas en los talones. Web Paso a paso para un lavado de pies efectivo Para realizar este tratamiento de forma segura en casa, solo necesitás seguir unos pocos pasos que garantizan la efectividad de la mezcla y el bienestar de tu piel: Colocá un litro de agua tibia en un recipiente amplio.

en un recipiente amplio. Agregá media taza de vinagre y dos cucharadas de sal gruesa.

Mezclá bien hasta que la sal se disuelva por completo.

Sumergí los pies entre 15 y 20 minutos. Al terminar, es fundamental enjuagar con agua limpia y, sobre todo, secar bien entre los dedos, ya que es allí donde suele acumularse la humedad que favorece a los hongos. Para potenciar el efecto suavizante, se recomienda aplicar una crema hidratante al final del proceso.