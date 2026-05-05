Cuál es el significado de escuchar el canto de los pájaros en la ventana o jardín de tu casa, según expertos

Escuchar pájaros en casas y jardines de Mendoza durante mayo de 2026 refleja la presencia activa de vida en un contexto de temperaturas en descenso. Vecinos de distintas áreas de la provincia perciben estos sonidos como parte del entorno cotidiano . Las aves cantan durante el día para marcar territorio, atraer pareja y comunicarse con su grupo.

Redacción Por Las Redes

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En entornos urbanos, el canto cercano indica que el ambiente resulta seguro para estas especies . La estabilidad de recursos como alimento y refugio permite que muchas aves permanezcan activas durante todo el año. Durante las primeras horas del día, el nivel de ruido es bajo y favorece la propagación del sonido , lo que explica la intensidad del canto al amanecer incluso en zonas urbanizadas.

Aunque la primavera concentra la mayor actividad reproductiva , mayo conserva comportamientos clave. Varias especies continúan delimitando territorio o reforzando vínculos. Algunas adaptan sus horarios para evitar el ruido urbano, mientras que otras aprovechan la menor competencia acústica estacional.

Evidencia científica sobre aves urbanas

Investigaciones recientes dentro del campo de la ecología urbana muestran que ciertas especies logran sostener poblaciones estables en ciudades gracias a la disponibilidad constante de recursos. Estudios también vinculan la presencia de aves con indicadores de calidad ambiental y biodiversidad funcional en áreas urbanas.

hornero

Impacto del canto en la salud mental

Tres líneas de investigación refuerzan el efecto positivo del sonido de aves:

- El Instituto Max Planck comprobó en 2022 que escuchar aves reduce ansiedad y pensamientos negativos.

-El King’s College London evidenció mejoras en el estado de ánimo en personas con y sin depresión.

-El estudio Phantom Chorus Study detectó mayor bienestar psicológico cuando aumenta la diversidad de cantos en entornos naturales.

Estos resultados indican que el canto funciona como señal de entorno seguro y contribuye a la recuperación cognitiva frente al estrés cotidiano.

zorzal colorado WEB

Especies que podés escuchar en Mendoza en mayo

- Hornero (Furnarius rufus): ave nacional, activa durante el otoño en construcción y defensa de su nido.

-Zorzal colorado (Turdus rufiventris): uno de los cantos más reconocibles, frecuente en jardines y plazas.

-Calandria grande (Mimus saturninus): imita sonidos del entorno, incluso urbanos.

- Chingolo (Zonotrichia capensis): pequeño y territorial, activo al amanecer.

- Tordo renegrido (Molothrus bonariensis): frecuente en zonas abiertas y urbanas, con vocalizaciones grupales.

- Diuca común (Diuca diuca): típica de regiones áridas, muy presente en Mendoza.

- Cotorra (Myiopsitta monachus): forma colonias grandes, con cantos constantes y sociales.