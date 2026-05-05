Los colores que usan las personas con carácter dominante suelen enviar señales antes de que aparezca una palabra. La psicología no permite afirmar que un tono defina la personalidad, pero distintos estudios muestran que rojo, negro y azul oscuro pueden proyectar autoridad.

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La clave está en separar dos ideas. Una cosa es el carácter real de una persona; otra, la impresión que genera su ropa. Los colores no prueban liderazgo, pero pueden reforzar una imagen de poder, control o seguridad .

El rojo es el tono con evidencia más directa en estudios de percepción. Investigaciones publicadas en biología y psicología encontraron que la ropa roja puede aumentar la percepción de dominancia, agresividad y amenaza .

Un estudio de Diana Wiedemann, D. Michael Burt, Russell Hill y Robert Barton señaló que la ropa roja incrementó la percepción de dominancia, agresión y enojo en los rostros evaluados.

Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas con carácter dominante (1)

En contextos competitivos, el rojo también aparece asociado a ventaja psicológica. La revisión de Andrew Elliot sobre color y funcionamiento psicológico advierte, de todos modos, que estos efectos dependen mucho del contexto.

Negro: autoridad, distancia y control

El negro funciona de otra manera. No llama la atención como el rojo, pero construye una presencia más cerrada, formal y difícil de leer. Por eso suele asociarse con autoridad, poder y control emocional.

El clásico estudio de Mark Frank y Thomas Gilovich, publicado en Journal of Personality and Social Psychology, analizó uniformes negros en deportes profesionales y su relación con percepción de agresividad y penalizaciones.

Los estudios destacan los tres colores que utilizan las personas con carácter dominante (2)

Ese trabajo no significa que vestir de negro vuelva agresiva a una persona. Lo que muestra es que el color puede influir tanto en cómo otros interpretan una conducta como en la forma en que alguien se percibe a sí mismo.

Azul oscuro: liderazgo sin agresividad

El tercer color no proyecta dominio por intimidación, sino por estabilidad. El azul oscuro suele aparecer en ambientes profesionales porque comunica seriedad, estructura y confiabilidad.

A diferencia del rojo o el negro, el azul oscuro no suele leerse como amenaza. Su fuerza está en una autoridad más sobria: la persona parece ordenada, competente y menos impulsiva.

Por eso se usa tanto en trajes, uniformes institucionales y vestimenta laboral. No grita poder, pero lo sugiere desde la formalidad, la calma y la previsibilidad.

El error: creer que el color revela toda la personalidad

La psicología del color trabaja con percepciones, no con diagnósticos. Alguien puede usar rojo por moda, negro por comodidad o azul oscuro porque es parte de un código laboral.

También influyen la postura, el tono de voz, el contexto, la calidad de la prenda y la cultura. Un mismo color puede significar elegancia en una situación y rigidez en otra.

Por eso, los colores deben leerse como señales de imagen. Ayudan a proyectar una impresión, pero no alcanzan para definir si una persona es dominante, segura o autoritaria.