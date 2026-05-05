5 de mayo de 2026 - 13:30

Semana de alerta meteorológica: sube la temperatura, pero alertan por viento Zonda y ráfagas intensas en Mendoza

El martes el termómetro subirá hasta los 23 grados en una jornada de sol pleno, pero el Servicio Meteorológico Nacional advierte por viento Zonda en Malargüe.

Zonda en Mendoza: cuándo baja y en qué zona.

Zonda en Mendoza: cuándo baja y en qué zona.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza inicia la semana con una dualidad meteorológica marcada por el sol en el llano y el peligro en las alturas. Mientras la temperatura máxima sube hasta los 22 grados, el Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla por vientos intensos. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en sectores específicos.

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El escenario para este lunes muestra poca nubosidad y un ambiente estable en la mayor parte de la provincia. La calma urbana esconde condiciones críticas en las zonas montañosas de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato. Estas áreas, junto con la cordillera de San Rafael y Malargüe, permanecerán bajo aviso durante toda la mañana y la tarde.

Ráfagas extremas y el riesgo en la cordillera

Los vientos del sector oeste soplarán con velocidades constantes de entre 50 y 70 kilómetros por hora. La mayor preocupación radica en las ráfagas, que tienen potencial para generar inconvenientes en la infraestructura o actividades al aire libre al superar los 90 kilómetros por hora. Esta situación obliga a extremar precauciones a quienes planeen transitar por rutas de alta montaña.

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El departamento de Malargüe enfrenta una situación particular. Además de los vientos cordilleranos, su zona baja entrará en alerta durante la tarde de este lunes. El panorama se volverá aún más complejo el martes por la tarde, cuando se espera la llegada del viento Zonda a este mismo sector del sur mendocino. El Zonda, cálido y seco, suele provocar aumentos bruscos de temperatura y gran presencia de polvo en suspensión.

Cómo será la temperatura en otras partes de la provincia

Para el resto de los mendocinos, el tiempo seguirá una tendencia de repunte térmico suave. El martes se presentará parcialmente nublado con vientos predominantes del sector sur. La temperatura mínima rondará los 9 grados, mientras que la máxima escalará hasta los 23 grados, manteniendo condiciones secas en el llano.

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El Servicio Meteorológico Nacional clasifica estas condiciones bajo el nivel amarillo. Esto implica que los fenómenos climáticos previstos pueden tener capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas. La recomendación oficial es mantenerse informado y atento a posibles actualizaciones, especialmente en las zonas afectadas por los avisos de mayor intensidad en el sur provincial y el cordón cordillerano.

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