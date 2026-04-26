26 de abril de 2026 - 08:58

Una alerta amarilla preocupa a Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 11°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Fuertes ráfagas de viento se anuncian para este domingo en varias zonas de Mendoza.

Fuertes ráfagas de viento se anuncian para este domingo en varias zonas de Mendoza.

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Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo en Mendoza se presenta un cielo soleado, con poca nubosidad, y con una alerta amarilla encendida en distintos lugares de la provincia. La temperatura máxima mostrará un marcado descenso y alcanzará los 18°C, mientras que la mínima registrada en las primeras horas del día fue de 11°C.

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De esta manera, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo poco nuboso acompañado de un marcado descenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 18°C y una mínima de 11°C. En ese hilo, rige una alerta amarilla para gran parte de Mendoza: vientos fuertes en la zona Este y Sur.

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Alerta amarilla por vientos fuertes en Mendoza este domingo 26.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Mendoza este domingo 26.

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Pronóstico extendido en Mendoza

El lunes 27 de abril se anticipa una jornada fresca y nubosidad variable, con un leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 20°C y la mínima de 6°C, sumado a vientos moderados del noreste. También se esperan heladas parciales y precipitaciones en la Cordillera.

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