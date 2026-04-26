Una alerta amarilla preocupa a Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Este domingo en Mendoza se presenta un cielo soleado, con poca nubosidad, y con una alerta amarilla encendida en distintos lugares de la provincia. La temperatura máxima mostrará un marcado descenso y alcanzará los 18°C, mientras que la mínima registrada en las primeras horas del día fue de 11°C.
De esta manera, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo poco nuboso acompañado de un marcado descenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 18°C y una mínima de 11°C. En ese hilo, rige una alerta amarilla para gran parte de Mendoza: vientos fuertes en la zona Este y Sur.
Pronóstico extendido en Mendoza
El lunes 27 de abril se anticipa una jornada fresca y nubosidad variable, con un leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 20°C y la mínima de 6°C, sumado a vientos moderados del noreste. También se esperan heladas parciales y precipitaciones en la Cordillera.