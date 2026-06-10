Nubosidad variable y caída de la temperatura en Mendoza: cuál será la máxima de este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 6°C. Cómo estará el tiempo los siguientes días.

Este jueves en Mendoza las condiciones se mantendrán estables en el llano, con un ambiente fresco y seco característico del invierno cordillerano. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá una ligera disminución en las marcas térmicas vespertinas respecto a los días previos.

El reporte oficial detalla para mañana un escenario parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con leve descenso de la temperatura. Tras un amanecer frío en el que la mínima se ubicará en los 6°C, el sol tendrá una presencia intermitente, lo que acotará el confort térmico por la tarde y dejará una máxima estimada en 14°C para el Gran Mendoza.

En lo que respecta al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por frío extremo, lluvias o ráfagas intensas en los sectores bajos, lo que asegura un desarrollo normal de las actividades escolares, comerciales y civiles en toda la provincia.

En la zona de cordillera, las condiciones ingresarán en una ventana de estabilidad temporal tras los sucesivos frentes de mal tiempo. Se prevé una disminución de la inestabilidad en alta montaña. No obstante, las autoridades recuerdan que el Paso Cristo Redentor continúa cerrado.

Pronóstico del tiempo para este viernes: regresa el alerta por Zonda Las condiciones atmosféricas comenzarán a ganar dinamismo hacia el viernes 12 de junio. El pronóstico extendido anticipa un día parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con ascenso de la temperatura, posicionando la máxima en los 15°C y la mínima en 6°C.