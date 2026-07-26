Sube la temperatura este domingo en Mendoza y hay alerta por viento Zonda: a qué zonas afectará

El reporte de Contingencias Climáticas anticipa una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura. El SMN advierte por nevadas ligeras en Alta Montaña.

Este domingo en Mendoza habrá un marcado repunte en las temperaturas vespertinas y condiciones de inestabilidad en los sectores de Alta Montaña. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la provincia experimentará un ambiente muy agradable por la tarde, mientras que en las regiones del sur y el sector precordillerano se mantendrá la atención puesta en la presencia de viento seco.

La jornada en el llano estará caracterizada por un estado algo nublado con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera y Malargüe. Tras un amanecer fresco con una mínima de 7°C, la mayor presencia de sol y el flujo de aire templado favorecerán el calentamiento diurno, impulsando la máxima hasta los 20°C en el Gran Mendoza.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, se emitió una advertencia preventiva por ráfagas de viento Zonda en precordillera y Malargüe, por lo que se solicita a la población de esas zonas tomar los resguardos necesarios ante la posible reducción de la visibilidad y la baja humedad ambiente.

En la Cordillera, el panorama meteorológico registrará episodios de inestabilidad de baja intensidad. El reporte advierte sobre la ocurrencia de nevadas ligeras en cordillera, fenómeno que provocará acumulación de nieve en zonas altas y heladas sobre la calzada.

Pronóstico extendido: lunes con Zonda en sectores del llano y 24°C Para el lunes 27 de julio, en el arranque de la semana laboral, se aguarda una jornada atípica para la época invernal con un fuerte salto en las marcas térmicas. El pronóstico extendido anticipa un día de nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera y sectores del llano.