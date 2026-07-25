Ante las alertas por nevadas en la cordillera y precordillera mendocina, Vialidad actualizó el informe de transitabilidad. Conocé qué rutas están interrumpidas hacia Uspallata, Villavicencio y Las Leñas, y en qué tramos es obligatorio el uso de cadenas.

El estado de las rutas en Mendoza: los caminos cortados y dónde exigen cadenas.

El avance del temporal en Mendoza mantiene bajo alerta meteorológica de nivel naranja y amarillo a la cordillera provincial y la precordillera en Luján de Cuyo y Las Heras. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) emitió su reporte actualizado sobre las condiciones de transitabilidad en la red vial.

Las autoridades destacan que, debido al desprendimiento de rocas y la formación de hielo en calzada, se debe circular con extrema precaución y portación obligatoria de cadenas en los accesos de montaña, especialmente en la Ruta Provincial 222 hacia Las Leñas, donde cuadrillas de la DPV trabajan en la remoción de rocas sobre la cuesta del Infiernillo.

Rutas totalmente intransitables y cortadas por nieve A raíz de las intensas precipitaciones níveas y el congelamiento de la calzada, se registran cortes totales en los siguientes tramos:

Ruta Provincial 52 (Villavicencio - Uspallata): Se encuentra INTRANSITABLE en el tramo comprendido entre el 2° Mirador y Agua de la Zorra.

Ruta Provincial 220 (El Sosneado, San Rafael): Cortada desde el Arroyo Blanco hasta el Hotel abandonado por acumulación de nieve.

Ruta Provincial 226 (Malargüe): INTRANSITABLE en el tramo que va desde Las Tapaderas hasta El Azufre y El Planchón por acumulación de nieve en calzada.

Ruta Provincial 222 (Las Leñas - Valle Hermoso): Totalmente cortada en la extensión desde la base del centro de esquí de Las Leñas hacia Valle Hermoso. Tramos con circulación con precaución y exigencia de cadenas Para los conductores que deban trasladarse por rutas provinciales de montaña, se detallan los requerimientos específicos:

Ruta Provincial 13 (Las Heras): Transitable desde Uspallata hasta el Cerro 7 Colores. Se exige portación obligatoria de cadenas y máxima precaución desde Barrio El Sol (Gran Mendoza) hasta Agua de Chilcas.

Ruta Provincial 89 (Potrerillos / Vallecitos): Transitable con portación de cadenas hasta el Refugio San Bernardo. Desde allí hacia adelante, la circulación está reservada exclusivamente para vehículos 4x4 con cadenas obligatorias . Hay maquinaria vial operando en la zona.

Ruta Provincial 94 (Manzano Histórico - Tunuyán): Precaución por nevadas intermitentes en la zona del Manzano Histórico. El tramo enripiado desde el Cristo del Manzano hasta el Refugio Alférez Portinari presenta condiciones típicas de camino de montaña.

Ruta Provincial 226 (Las Loicas): Transitable únicamente para tracción 4x4 hasta el sector de Las Tapaderas.

Castillos de Pincheira (Malargüe): DPV habilitó los primeros 7 km. Se solicita precaución o evitar transitar en los 16 km restantes por la presencia de serrucho pronunciado. Reporte oficial del estado de rutas de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza actualizado al 25 de julio de 2026. Rutas transitables sin nieve (con presencia de lloviznas) En el Sur provincial, las rutas provinciales 186, 180, 190, 189 y 221 se mantienen transitables y sin acumulación nívea, aunque registran precipitaciones en forma de llovizna.