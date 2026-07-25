Quién fue Santiago Apóstol, por qué es Patrono de Mendoza, el mito de los temblores y actividades en su honor

En Mendoza , el 25 de julio es mucho más que un feriado provincial . Es una fecha atravesada por la historia, la fe y hasta por una de las creencias populares más arraigadas de la provincia, esa misma que sostiene que "si se trabaja el Día del Patrono Santiago , tiembla" .

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Y es que el 25 de julio es el Día de Santiago Apóstol , uno de los doce discípulos de Jesucristo y protector espiritual de Mendoza desde los primeros años de la época colonial. Su figura acompaña la historia provincial desde hace más de 450 años, y cada invierno vuelve a convocar a miles de fieles en procesiones, misas y celebraciones .

Este sábado , como cada 25 de julio, la ciudad volverá a homenajear a quien, para muchos devotos, continúa siendo el protector de Mendoza frente a los terremotos .

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Santiago, conocido también como " Santiago, el Mayor" , fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús . Era hijo de Zebedeo y hermano de Juan Evangelista. Los Evangelios lo describen como uno de los discípulos más cercanos a Cristo , al punto de haber presenciado episodios centrales de su vida, como la Transfiguración (evento clave donde Jesús llevó a Santiago, junto con Pedro y Juan, a un monte alto y allí su rostro resplandeció como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz).

Según la tradición cristiana, tras la muerte y resurrección de Jesús, Santiago llevó el mensaje del Evangelio hasta la península ibérica . Años después regresó a Jerusalén , donde fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa alrededor del año 44, convirtiéndose en el primer apóstol mártir .

Con el paso de los siglos, Santiago pasó a ser considerado el santo protector de España y una de las figuras religiosas más importantes del mundo cristiano.

Cómo llegó Santiago Apóstol a convertirse en el Patrono de Mendoza

Santiago no fue el primer patrono de Mendoza. Cuando Pedro del Castillo fundó la ciudad, en 1561, la iglesia mayor fue puesta bajo la advocación de San Pedro, en homenaje al gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza. Sin embargo, las actas capitulares correspondientes a los primeros años de la ciudad se perdieron y no existe documentación que explique exactamente cuándo ocurrió el cambio de patrono.

Lo que sí está documentado es que ya en la década de 1560 Santiago comenzaba a ocupar un lugar central.

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De hecho, en las actas del Cabildo aparecen referencias a las ceremonias en su honor y, en un documento fechado el 24 de julio de 1575, el apóstol ya es mencionado expresamente como "Patrón de las Españas y a quien esta Ciudad tiene por Patrón y Abogado", consolidando una tradición que continúa vigente hasta nuestros días.

El origen del mito: por qué se dice que "si se trabaja, tiembla" y desde cuándo es feriado

Una de las creencias populares más conocidas -y transmitidas- de Mendoza es aquella que sostiene que, si se trabaja el Día del Patrono Santiago, tiembla en la provincia.

Este mito tiene su origen en el hecho de que, con el paso de los siglos, Santiago comenzó a ser visto como el protector frente a los terremotos, uno de los fenómenos naturales ha marcado la historia mendocina.

Precisamente de aquí nació entonces la tradición según la cual el santo podría "ofenderse" si los mendocinos trabajaban el día dedicado a su celebración y, como castigo, enviaría un movimiento sísmico.

La tradición se remonta al año 1566 cuando, a los cinco años de la fundación de Mendoza, se iniciaron los festejos al Santo Patrono Santiago. / Foto: Archivo Los Andes

Pero, por supuesto, no existe ninguna relación científica entre ambas cosas. Ello no quita que el mito siga muy presente en el imaginario colectivo y permite explicar, en cierto modo, la enorme importancia que conserva esta festividad.

Sobre el origen del feriado, fue en 1976 cuando la Ley Provincial 4.081 estableció oficialmente el 25 de julio como feriado provincial en homenaje al Santo Patrono Santiago Apostol.

Cómo será la celebración del Patrono Santiago en Mendoza este año

Como cada julio, este año no faltará la agenda de actividades para celebrar al patrono de Mendoza.

El cronograma comenzó el 16 de julio y se extiende hasta el viernes, 24 de julio, con la tradicional novena en la Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás, ubicada sobre Peatonal Sarmiento. Todos las tardes se celebró la misa en el templo.

Además, el viernes 24 de julio tendrá lugar la Gala de Santiago. Será bajo el lema "Junto a Santiago, somos cultura y dignidad", a partir de las 20.30 en el Teatro Independencia.

En tanto, para la jornada central -sábado 25 de julio, Día del Santo Patrono-, el cronograma previsto incluye la misa de inicio a las 10 y una nueva misa a las 11:30 -con la salida de la imagen de Santiago hacia la Peatonal Sarmiento-.

Además, durante el mediodía habrá espectáculos artísticos y patio de comidas (con la tradicional paella), que se sumarán a los momentos de oración y confesiones.

A las 15 se realizará la tradicional procesión por las calles del centro y finalizará con la misa. A las 18.30, en tanto, será el momento del regreso de la imagen del patrono a la iglesia. En tanto, a las 19 será el turno de una nueva misa de cierre.

Sin miedo a los temblores: los comercios trabajarán en horario de sábado

Como reza el viejo refrán, "la necesidad tiene cara de hereje". Y, en un contexto en el que los comerciantes buscan mejorar su situación económica, pareciera ser que están dispuesto a arriesgarse al mito de que haya temblor en lugar de acatar al feriado.

Desde Cámara de Comercios de la Ciudad de Mendoza (CECITyS) destacaron que la intención es que todos los comercios mantengan su horario habitual de atención de sábado.

Quién fue Santiago Apóstol, por qué es Patrono de Mendoza, el mito de los temblores y actividades en su honor Archivo Los Andes

"Se espera una importante afluencia de turistas y visitantes en el centro de la ciudad, lo que representa una excelente oportunidad para potenciar las ventas, brindar una mejor experiencia a quienes nos visitan y acompañar el movimiento comercial de la Capital", sintetizaron desde la entidad.

"Abrir las puertas es una forma de fortalecer el comercio local y contribuir a una ciudad más activa, dinámica y atractiva durante el feriado. Los invitamos a sumarse a esta iniciativa y a seguir impulsando, entre todos, el crecimiento del comercio de la Ciudad de Mendoza", concluyeron.