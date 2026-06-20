20 de junio de 2026 - 17:05

Feriados en crisis: cómo el nuevo turismo golpea a las economías regionales

El exdirector de Planificación Turística, Sergio Castro, señaló que los cambios en la forma de viajar afecta a las Pymes turísticas y al empleo local.

Potrerillos: paraíso montañés
Potrerillos: paraíso montañés

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En los últimos feriados largos volvieron a demostrar que la actividad turística está pasando por un momento complicado a lo largo de todo el país. Esto se debe a cambios en la forma de viajar del nuevo turismo que golpea a las economías regionales.

Leé además

El mirador turístico de Huayhuacalle, conocido como la “Muralla China Andina”, se ha convertido en uno de los nuevos atractivos de Apurímac gracias a sus impresionantes vistas del cañón del Apurímac y su singular infraestructura inspirada en la famosa construcción asiática. Ubicado en el distrito de San Pedro de Cachora, el espacio busca impulsar el turismo y poner en valor uno de los paisajes naturales más espectaculares del sur del país. Fotos: Dirección Regional de Turismo de Apurímac.  

Así es la "Muralla China Andina", el atractivo turístico que deslumbra a los visitantes: dónde queda
la playa brasilena sin asfalto ni postes de luz que fue elegida como una de las 10 mas lindas del mundo

La playa brasileña sin asfalto ni postes de luz que fue elegida como una de las 10 más lindas del mundo

El referente del Frente Renovador y ex Director Nacional de Planificación y Desarrollo Turístico, Sergio “Keko” Castro, advirtió sobre el fuerte deterioro que atraviesa la actividad turística durante los feriados largos y sostuvo que los datos recientes reflejan un cambio de comportamiento con impacto directo en las economías regionales.

Castro señaló que el patrón observado en los feriados largos muestra “pocas reservas anticipadas, más excursionismo y menos pernocte”, una situación que, según explicó, elimina la demanda de alojamiento y reduce de manera significativa el consumo local.

En declaraciones públicas, el dirigente sostuvo que este fenómeno no sólo afecta a los prestadores turísticos, sino también al entramado productivo asociado a la actividad.

“Se trata de un perfil de viaje que golpea directamente a las PyMEs turísticas, las economías regionales y el empleo”, afirmó al analizar la caída en la cantidad de turistas movilizados, la reducción de las estadías promedio y el menor gasto por visitante registrado en los últimos años.

Asimismo, remarcó que la situación debe analizarse en el marco del contexto económico general. “El análisis de los datos no puede desvincularse del contexto macroeconómico”, expresó.

En ese sentido, consideró que “el ajuste fiscal, la desregulación sin red de contención y el aumento de los costos internos en dólares configuran un escenario que asfixia la competitividad del turismo doméstico e internacional”.

Frente a este panorama, Castro planteó la necesidad de recuperar una estrategia integral para el sector turístico y promover políticas orientadas a fortalecer la actividad.

“Hay otra manera de construir el futuro del turismo: con política pública activa, diseño inteligente del calendario de feriados, programas de estímulo a la demanda y una visión del turismo como herramienta real de desarrollo”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que “la distancia entre ese escenario posible y la realidad actual es, hoy por hoy, demasiado grande y dolorosa para ignorarla”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Turismo el fin semana XL en Mendoza: entre el 13 y el 15 de junio visitaron la provincia 51.977 turistas, que llegaron tanto por ocio como por visitas familiares y aportaron $11.206 millones de pesos. Foto: Gobierno de Mendoza  

Mendoza, la elegida en el finde largo: la ocupación superó la cifra de 2025 con comercios abiertos al 80%

El turismo de Chipre experimenta graves retrocesos, luego de haber alcanzado cifras récord en 2025. 

Batió récords de turismo en 2025, pero los turistas desaparecieron: la crisis que golpea a este destino

Raúl Giordano: El membrillo tiene potencial para convertirse en un producto innovador y saludable

Raúl Giordano: "Queremos que el membrillo deje de ser solo un dulce y vuelva a ocupar un lugar en la mesa"

Mendoza se suma a la pasión por el Mundial y lanza la campaña “Mendoza, Mansa Pasión”

¡Subite que arranca la Mansoneta! El plan de Mendoza para coparse con el Mundial entre vinos y promos