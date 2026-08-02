Vacaciones de invierno: Mendoza se destacó entre los destinos más elegidos del país

Mendoza fue una de las provincias con mejor desempeño durante las vacaciones de invierno 2026 , en una temporada que movilizó 4,6 millones de turistas en todo el país, un 5,9% más que el año pasado. El movimiento turístico generó un impacto económico estimado en $2,12 billones , según el balance difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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El informe señala que nuestra provincia se destacó junto a Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca , favorecida por una intensa agenda de propuestas culturales, gastronómicas, deportivas , el enoturismo y la recuperación de los centros de nieve tras las nevadas registradas durante la segunda mitad de julio.

A nivel nacional, las ciudades de montaña encabezaron la temporada, con Bariloche a la cabeza, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe .

De acuerdo con CAME, viajaron 4,2 millones de turistas argentinos y cerca de 400.000 visitantes extranjeros . La estadía promedio fue de cuatro días , mientras que el gasto diario alcanzó los $115.115 por persona, aunque en términos reales representó una baja del 5,6% frente al año pasado. El impacto económico, medido a precios constantes, creció 2,5% respecto de 2025.

VACACIONES DE INVIERNO 2026 Viajaron 4,6 millones de turistas por todo el país La estancia promedio fue de 4 días La llegada de unos 400.000 turistas internacionales compensó la menor demanda del turismo interno Leé el informe https://t.co/InxveQyCyc pic.twitter.com/KCLTBAFvGM

El relevamiento también indicó que miles de argentinos viajaron al exterior para seguir a la Selección Argentina durante el Mundial de Fútbol, lo que redujo parte de la demanda en algunos destinos nacionales. Al mismo tiempo, el torneo favoreció la llegada de turistas extranjeros interesados en visitar el país.

Cuatro inviernos comparados. CAME

Mientras los destinos de montaña registraron algunos de los mejores niveles de ocupación, la Costa Atlántica y gran parte de la provincia de Buenos Aires atravesaron una de las temporadas invernales más flojas de los últimos años, afectadas por una menor demanda turística. En contraste, provincias como Mendoza lograron sostener un buen nivel de actividad gracias a la diversidad de propuestas y al atractivo de sus paisajes invernales.

Vacaciones de invierno en Mendoza

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia recibió 400.725 turistas, registró una ocupación hotelera promedio del 74% y alcanzó un impacto económico estimado en $194.189,5 millones.

La estadía promedio fue de 4,7 noches (5,7 días), mientras que el gasto diario por visitante se ubicó en $103.105. Entre quienes se alojaron en establecimientos hoteleros, el desembolso promedio ascendió a $124.058 por día, mientras que los turistas hospedados en viviendas de alquiler, casas de familiares o amigos gastaron $52.104 diarios.

Vacaciones de inverno en números a nivel nacional. CAME

Potrerillos encabezó la ocupación hotelera

Entre los destinos mendocinos con mayor nivel de ocupación sobresalió Potrerillos, que alcanzó un 85%, seguido por la zona de Cacheuta (83%), Malargüe (82%), Uspallata (80%), las Villas de San Rafael (78%), la Ciudad de San Rafael (73%) y el Gran Mendoza (72%).

De acuerdo con el relevamiento, estos resultados reflejan la fuerte demanda que mantuvieron los destinos vinculados con la alta montaña, el enoturismo y los principales centros urbanos de la provincia durante el receso invernal.

Mapa provincial de las vacaciones de invierno. CAME

Por otra parte, el Gran Mendoza lideró el movimiento turístico con 217.964 visitantes, generando un impacto económico superior a $102.159 millones. Detrás se ubicaron las Villas de San Rafael, con 40.671 turistas; la Ciudad de San Rafael, con 29.432; Malargüe, con 29.308; y Tunuyán, que recibió 22.980 visitantes durante las vacaciones de invierno.

El informe de CAME también destacó que la temporada se vio favorecida por el escalonamiento de las vacaciones de invierno entre Argentina, Chile y Brasil, una situación que permitió extender durante varias semanas la llegada de turistas nacionales e internacionales y sostener la actividad turística en distintos puntos de Mendoza.