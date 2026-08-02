Aguas Mendocinas informó que quedó normalizado el servicio de agua en el Gran Mendoza

Las tareas fueron ejecutadas el sábado por la Dirección de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Ambiente y Energía , sobre el descargador de fondo del embalse. Una vez finalizada la intervención, comenzó el proceso de recuperación del sistema, que ya quedó completamente normalizado.

El operativo tuvo como objetivo principal verificar la respuesta de los sistemas de seguridad y garantizar que la infraestructura estratégica de la provincia se encuentre en óptimas condiciones operativas.

Los trabajos habían sido programados para este sábado 1 de agosto, a partir de las 8:00 h , para realizar tareas de mantenimiento en una infraestructura clave del dique Potrerillos. Debido a esa intervención, la planta potabilizadora debió reducir su producción y el servicio se vio afectado en gran parte del Gran Mendoza.

Desde Aguas Mendocinas advirtieron que podría verse afectada la producción de agua potable en los establecimientos Luján I y II, Alto Godoy y Benegas. Durante la jornada del sábado, la empresa recomendó a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias y priorizar el consumo para hidratación, higiene y preparación de alimentos, mientras avanzaba el restablecimiento del sistema.

Este domingo, Aguas Mendocinas informó que el suministro ya funciona con normalidad en toda el Área Metropolitana. El comunicado fue difundido por el gerente de Producción de la empresa, Alejandro Coll, quien confirmó la finalización del operativo y la recuperación total del servicio.

Tarea clave para el funcionamiento del dique

La limpieza del descargador de fondo forma parte del mantenimiento preventivo del dique Potrerillos. Su principal función es desalojar los sedimentos, principalmente arcilla y limo, antes de que se depositen en el fondo del embalse y obstruyan la infraestructura.

El descargador cumple una función importante ya que permite realizar el vaciado controlado del embalse cuando es necesario efectuar tareas de mantenimiento, facilita la evacuación de sedimentos durante eventos de crecida y constituye un sistema de respaldo para situaciones excepcionales.

El operativo fue programado para un sábado por la mañana a pedido de Aguas Mendocinas (AYSAM) con el objetivo de reducir el impacto sobre el servicio de agua potable, ya que durante el fin de semana disminuye la demanda y las plantas potabilizadoras pueden gestionar mejor el aumento de turbiedad del agua cruda.