2 de agosto de 2026 - 09:45

Ideal para jubilados: el pueblito de Argentina perfecto para disfrutar unos días soñados

Con arquitectura alpina, gastronomía centroeuropea y sierras para pasear sin apuro, este pueblo de Córdoba se convirtió en el refugio elegido por los jubilados.

Para los jubilados que buscan tranquilidad, buena gastronomía y paisajes serranos, es de esos destinos que cumplen exactamente lo que prometen.

Para los jubilados que buscan tranquilidad, buena gastronomía y paisajes serranos, es de esos destinos que cumplen exactamente lo que prometen.

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Por Lucas Vasquez

A la hora de planear viajes en esta etapa, se suelen valorar aspectos clave como la tranquilidad, el descanso y una buena infraestructura. Para los jubilados en Argentina, existe un pequeño pueblo que reúne todo eso y además, cautiva con su belleza natural: Villa General Belgrano, en Córdoba.

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Este pintoresco lugar, ubicado en el Valle de Calamuchita, combina naturaleza, cultura y una atmósfera única que invita a desconectar y pasear con tranquilidad. Fundado a comienzos de la década de 1930 por inmigrantes alemanes, suizos, italianos y austríacos, Villa General Belgrano conserva ese encanto centroeuropeo que se nota en cada detalle: desde sus casas de estilo alpino con techos empinados hasta sus calles empedradas que parecen sacadas de una postal.

Si se busca un plan que combine descanso, cultura y naturaleza, este pueblo cordobés es una apuesta segura para la próxima escapada.

Si se busca un plan que combine descanso, cultura y naturaleza, este pueblo cordobés es una apuesta segura para la próxima escapada.

Una historia con orígenes algo azarosos

Aunque las versiones varían, buena parte de los relatos coincide en que la fundación del pueblo tiene un origen singular: se atribuye a dos aviadores alemanes, Paul Heintze y Jorge Kappuhn, que hicieron un aterrizaje forzoso cerca de la zona en 1932. Al ver el potencial de la belleza natural del área, decidieron quedarse y establecer una comunidad. Con el correr de los años, más inmigrantes alemanes, suizos y austríacos se sumaron, trayendo consigo sus tradiciones, su arquitectura y su forma de vida.

Gastronomía y festivales que le dan identidad propia

Su gastronomía centroeuropea y sus festivales son parte fundamental de lo que hace único a este pueblo. La Fiesta Nacional de la Cerveza, conocida popularmente como el Oktoberfest local, es la más famosa de todas: se celebra desde 1963 y es considerada el segundo festival de cerveza más grande de Sudamérica, después de Blumenau en Brasil y uno de los más importantes del mundo fuera de Alemania.

Pero el calendario de festividades no se agota ahí: la Fiesta de la Masa Vienesa, que homenajea a la repostería vienesa y el Festival del Chocolate Alpino también rinden homenaje a las raíces europeas del pueblo.

Villa General Belgrano tiene una población permanente de apenas alrededor de 6.000 habitantes.

Villa General Belgrano tiene una población permanente de apenas alrededor de 6.000 habitantes.

Qué hacer en Villa General Belgrano

  • Lo mejor es empezar con un paseo por el casco céntrico, donde la historia y la cultura se mezclan con el aroma del pan casero y el aire puro de las Sierras Chicas.
  • Después, vale la pena visitar el Museo Histórico y Centro Cultural para conocer las raíces del lugar y aventurarse en el Bosque de los Pioneros para disfrutar del canto de las aves y la belleza natural.
  • La Reserva Natural Municipal invita a subir hasta el Cerro Mirador y maravillarse con vistas panorámicas que quitan el aliento.
  • Otros puntos altos de la zona, como el Pico Alemán y el Cerro de la Virgen, también ofrecen caminatas ideales para quienes buscan actividad física moderada combinada con paisaje.
  • Los amantes del arte no pueden perderse el Paseo de las Esculturas, donde el talento local se muestra en cada obra.
  • Y para cerrar el día, nada mejor que una pausa en una casa de té local, con panes artesanales y panqueques.

Villa General Belgrano ofrece algo poco común: la sensación de estar en un rincón de Europa sin salir de Argentina, con una infraestructura pensada para pasear sin apuro y una escala de pueblo que hace que todo se recorra caminando.

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