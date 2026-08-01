Llegó El Niño a la Argentina: cerrarán la Garganta del Diablo por 40 días para proteger el principal atractivo de las Cataratas del Iguazú

El Parque Nacional Iguazú cerrará durante 40 días el acceso a la Garganta del Diablo a partir del lunes 3 de agosto , en una decisión sin precedentes destinada a proteger la infraestructura del circuito frente al riesgo de una crecida extraordinaria del río Iguazú. La medida fue anunciada por autoridades de la empresa concesionaria del área protegida.

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A diferencia de otras oportunidades, esta vez las autoridades decidieron actuar antes de que se produzca la crecida.

Iguazú: la Garganta del Diablo estará cerrada un mes por las crecidas

El operativo consistirá en desmontar las pasarelas y barandas metálicas que conducen hasta la Garganta del Diablo para resguardarlas en depósitos seguros y evitar que sean destruidas por el agua.

La decisión busca impedir que se repitan los daños registrados en octubre de 2023 , cuando una histórica creciente del río arrasó 79 tramos de pasarelas , dejando inhabilitado el paseo durante aproximadamente nueve meses.

La decisión se basa en informes elaborados por especialistas en meteorología e hidrología que monitorean la cuenca del río Iguazú, principalmente en territorio brasileño.

Cerraron el circuito turístico “Garganta del Diablo” por la impactante crecida del río Iguazú. / Foto: Administración de Parques Nacionales.

Según las proyecciones, durante septiembre y octubre podrían registrarse caudales muy superiores a los habituales como consecuencia del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Los especialistas advirtieron que las lluvias previstas podrían provocar inundaciones extraordinarias con capacidad para afectar la infraestructura ubicada sobre el río.

Desde Iguazú Argentina S.A. explicaron que el objetivo es minimizar los daños materiales y acelerar la reapertura del circuito una vez que las condiciones vuelvan a ser seguras.

Un hombre se lanzó a la Garganta del Diablo de las Cataratas del Iguazú

El resto del Parque Nacional Iguazú seguirá abierto

Pese al cierre temporal de la Garganta del Diablo, las autoridades confirmaron que el resto de los atractivos turísticos continuará funcionando normalmente.

Los visitantes podrán recorrer:

Centro de Visitantes Yvyrá Retá.

Territorio Yaguareté.

Tren Ecológico de la Selva.

Circuito Superior.

Circuito Inferior.

Sendero Verde.

Sendero Macuco.

Muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas.

Locales gastronómicos y tiendas comerciales.

De esta manera, el parque continuará recibiendo turistas durante el período en que se desarrollen las tareas de desmontaje y resguardo de las pasarelas.

Misiones activó un plan de contingencia

En paralelo, el Gobierno de Misiones puso en marcha un operativo preventivo ante la posibilidad de lluvias intensas y una importante crecida de los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay.

El gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia para coordinar acciones con los municipios ribereños y realizar un seguimiento permanente de la evolución del caudal de los ríos.

Las autoridades también monitorean el funcionamiento de las represas hidroeléctricas ubicadas en Brasil, ya que una eventual apertura de compuertas podría incrementar el volumen de agua que llega a la provincia.