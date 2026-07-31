Milei recibe al nuevo nuncio apostólico, que llega con la misión de organizar una eventual visita de León XIV al país

El presidente J avier Milei recibirá este viernes por la tarde las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede en la Argentina , monseñor Michael Wallace Banach , en una ceremonia que se realizará en la Casa Rosada y que representa el comienzo formal de su misión diplomática en el país.

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Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el acto se llevará a cabo a las 15 en el Salón Blanco de la sede del Gobierno nacional. Durante la misma ceremonia, el mandatario también recibirá las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea , Lee Chong Hwa.

La actividad presidencial tendrá lugar luego de la reunión bilateral que Milei mantendrá con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y de la presentación del proyecto de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Pampa Energía, junto al presidente de la compañía, Marcelo Mindlin, en el Salón de la Ciencia.

La llegada de Banach genera especial expectativa porque una de sus principales responsabilidades será avanzar en la organización de una eventual visita del papa León XIV a la Argentina , un viaje que distintas versiones ubican para noviembre, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del Vaticano.

Días atrás, el representante papal presentó copia de sus cartas credenciales ante el vicecanciller Pablo Quirno, quien destacó el inicio de una nueva etapa en la relación entre la Argentina y la Santa Sede.

"Recibí copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach, enviado del Papa León XIV como representante ante nuestro país", escribió Quirno en sus redes sociales.

El Canciller Pablo Quirno recibió hoy copia de cartas credenciales del nuevo Nuncio Apostólico en Argentina, Monseñor Michael Wallace Banach.



La Argentina y la Santa Sede reafirmamos los fuertes lazos históricos y el afecto mutuo que nos unen. Seguiremos consolidando esta… pic.twitter.com/HJiBTIjprm — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) July 23, 2026

El funcionario agregó que "su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".

Durante sus primeros días en el país, Banach también fue recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo.

La designación del nuevo nuncio renueva las expectativas en torno a una posible gira de León XIV por Sudamérica. De concretarse, el viaje incluiría a la Argentina y podría extenderse también a Uruguay y Perú, aunque la Santa Sede aún no oficializó el itinerario del Pontífice.