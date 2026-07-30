Reforma económica de Milei: los principales puntos del proyecto para el Banco Central

El presidente Javier Milei presentó este jueves el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , una iniciativa con la que el Gobierno busca modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y establecer nuevos límites al financiamiento del gasto público mediante emisión.

Qué impacto tendrá en la población la reforma del Banco Central que anunció Milei

Milei anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a "la estafa de imprimir"

Durante la presentación, el mandatario defendió la propuesta como una herramienta destinada a evitar que futuras administraciones recurran al Banco Central para cubrir déficits fiscales . También sostuvo que los cambios apuntan a recuperar la estabilidad monetaria.

Según explicó Milei, la reforma forma parte de un paquete económico más amplio que incluye modificaciones vinculadas al equilibrio fiscal y al funcionamiento del sistema financiero . A continuación, los principales puntos del proyecto.

Uno de los principales ejes del discurso presidencial fue la crítica al papel que, según Milei, tuvo el Banco Central durante distintos períodos de la historia argentina.

El jefe de Estado afirmó que la entidad fue utilizada como una herramienta para financiar decisiones políticas mediante la emisión monetaria, mecanismo que definió como un “impuesto inflacionario” por su impacto sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En ese sentido, volvió a defender su visión sobre el origen de la inflación y sostuvo que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Según explicó, el proyecto busca que la misión central del Banco Central vuelva a estar enfocada en preservar el valor de la moneda.

Prohibición de financiar al Tesoro con emisión

Uno de los cambios centrales de la iniciativa es la incorporación de restricciones para impedir que el Banco Central financie al Estado nacional, las provincias y los municipios.

Milei aseguró que el proyecto establecerá que “nunca más podrá financiarse al Estado con emisión” y planteó que la asistencia financiera al Tesoro fue una de las causas de los desequilibrios económicos acumulados durante las últimas décadas.

Además, la propuesta contempla limitar la compra de títulos públicos en el mercado primario por parte de la autoridad monetaria.

Milei anunció cambios en el Banco Central y defendió un esquema sin financiamiento al Tesoro. Web

Más independencia para las autoridades del Banco Central

Otro de los puntos destacados por el Presidente fue la búsqueda de una mayor independencia del Banco Central frente a las decisiones políticas de corto plazo.

La reforma plantea endurecer las condiciones para remover al presidente y al directorio de la entidad, con el objetivo de otorgar mayor estabilidad institucional y evitar modificaciones en la política monetaria por cambios de gobierno o presiones coyunturales.

Eliminación de las Letras Intransferibles

Durante la presentación, Milei también confirmó que el proyecto propone eliminar las Letras Intransferibles, instrumentos utilizados por el Estado para financiarse a través del Banco Central.

Desde el Gobierno consideran que este mecanismo afectó el patrimonio de la autoridad monetaria y redujo su capacidad para cumplir con sus objetivos principales.

Nuevas reglas para el uso de utilidades

La reforma también establece cambios en el tratamiento de las utilidades del Banco Central.

La iniciativa prevé limitar la posibilidad de distribuir esos resultados y plantea que determinados recursos solo puedan utilizarse para cancelar deuda pública, con el objetivo de evitar que funcionen como una vía alternativa de financiamiento del gasto estatal.

Milei presentó su plan para transformar el Banco Central. Captura de video

El proyecto incluye un "grillete fiscal" y cambios en el mercado de capitales

Milei explicó que la reforma del Banco Central estará acompañada por un proyecto denominado “grillete fiscal”, destinado a establecer restricciones automáticas ante incumplimientos presupuestarios.

Según detalló, ese esquema buscará impedir que el Estado mantenga déficits fiscales y contemplará límites sobre el funcionamiento de la administración pública, aunque con excepciones para áreas consideradas esenciales como salud, seguridad, defensa y el pago de jubilaciones y asignaciones.

Además, el Presidente anticipó una futura reforma del mercado de capitales, con la intención de fomentar que los ahorros de los argentinos permanezcan dentro del sistema financiero y puedan canalizarse hacia inversiones productivas.

Milei sostuvo que las reformas forman parte de un mismo plan económico

Durante el cierre de su exposición, el mandatario afirmó que las distintas iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno están conectadas entre sí.

Según planteó, el equilibrio fiscal, la reforma del Banco Central y los cambios en el sistema financiero tienen como objetivo consolidar un modelo que impida utilizar la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del Estado y fortalezca la estabilidad económica.

El proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central será enviado al Congreso para su tratamiento. Desde el oficialismo consideran que se trata de una de las reformas económicas más relevantes de la gestión y buscarán reunir los apoyos necesarios para avanzar con su aprobación.