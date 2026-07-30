Milei anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a "la estafa de imprimir"

En un mensaje de aproximadamente 16 minutos grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del BCRA, Santiago Bausili, y figuras clave de su gabinete como Karina Milei y Patricia Bullrich, el mandatario calificó la iniciativa como una de las prioridades legislativas del oficialismo.

Desde el inicio de su intervención, Milei fue contundente al definir los objetivos de la medida: “Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso” .

El Presidente vinculó históricamente la existencia de la entidad con el deterioro del poder adquisitivo de los argentinos, brindando cifras que calificó de "bestiales". Según señaló, “la tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a más de 12 trillones. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935" . Asimismo, criticó el abandono de la convertibilidad, afirmando que “desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad... en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%” .

El mandatario definió al Banco Central como “una herramienta que posibilitó el robo de la alta política” y apuntó directamente contra la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Milei sostuvo que “en 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, les robó 10.000 millones de dólares a los argentinos” .

Cadena Nacional de Javier Milei para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central acompañado por su gabinete Captura de video

Además, recordó que en 2012 se modificó la carta orgánica con el fin de eludir consecuencias legales, lo que, según sus palabras, "impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de los argentinos".

Las cinco premisas de la reforma

La propuesta de Milei se basa en cinco pilares fundamentales para reestructurar el funcionamiento de la entidad monetaria:

Misión única: Se busca que la misión del Banco Central vuelva a ser exclusivamente la de preservar el valor de la moneda, reconociendo que la inflación es un fenómeno monetario.

Se busca que la misión del Banco Central vuelva a ser exclusivamente la de preservar el valor de la moneda, reconociendo que la inflación es un fenómeno monetario. Prohibición de financiamiento: “Se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario” . Milei enfatizó que el señoreaje constituye una falsificación de dinero tipificada en el Código Penal.

. Milei enfatizó que el señoreaje constituye una falsificación de dinero tipificada en el Código Penal. Blindaje institucional: Se pretende proteger al presidente y al directorio del BCRA de los "atropellos de la política", exigiendo una mayoría de dos tercios en el Congreso para su remoción.

Se pretende proteger al presidente y al directorio del BCRA de los "atropellos de la política", exigiendo una mayoría de dos tercios en el Congreso para su remoción. Restricción de dividendos: Se restringe el pago de dividendos por servicios de liquidez, los cuales serán imputados a una reserva técnica no distribuible.

Se restringe el pago de dividendos por servicios de liquidez, los cuales serán imputados a una reserva técnica no distribuible. Eliminación de mecanismos de deuda: Se eliminarán las denominadas letras intransferibles, a las que el presidente se refirió como otra "estafa".

Hacia un programa de reformas integrales

Milei aclaró que esta reforma no actuará de forma aislada, sino que es parte de un plan más amplio que incluye cambios en el mercado de capitales y de seguros, además de lo que denominó el "grillete fiscal".

Sobre este último punto, explicó que “el ‘grillete fiscal’ consistirá en una regla permanente que garantizará que la Argentina no pueda aprobar ni sostener un presupuesto deficitario”. Este sistema incluiría un mecanismo de shutdown donde, de no restablecerse el equilibrio fiscal en un plazo determinado, “se paralizarán las actividades no esenciales del Estado”.