Milei designó a un exintendente como el nuevo vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

El Gobierno nacional designó al ingeniero nuclear Enrique Gustavo Gennuso como nuevo vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , en reemplazo de Luis Alfredo Tomás Rovere, cuya renuncia fue aceptada oficialmente.

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La medida fue dispuesta mediante el Decreto 673/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En la norma, el Poder Ejecutivo dispuso: "Desígnase al ingeniero nuclear Enrique Gustavo Gennuso en el cargo de Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía".

Previamente, el decreto aceptó la dimisión de Rovere al establecer: "Acéptase la renuncia presentada por el ingeniero nuclear Luis Alfredo Tomás Rovere al cargo de Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía".

La Comisión Nacional de Energía Atómica es el organismo responsable de promover y desarrollar las actividades vinculadas con la energía nuclear en el país, incluyendo la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos especializados.

Con esta designación, el Gobierno introduce un cambio en la conducción de la CNEA, organismo que depende de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía y que desempeña un rol estratégico en el desarrollo del sector nuclear argentino.

Quién es Enrique Gustavo Gennuso

Además de su carrera como ingeniero nuclear, Gennuso tuvo una destacada participación en la política. Se desempeñó como intendente de San Carlos de Bariloche y, hasta hace pocos días, había asumido la presidencia de la Fundación Intecnus.

Su designación al frente del Consejo de Administración de esa institución había sido oficializada mediante una resolución firmada por la presidencia de la CNEA, que lo nombró como presidente titular del organismo encargado de conducir el instituto.

La Comisión Nacional de Energía Atómica depende de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos especializados para el sector nuclear.