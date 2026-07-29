29 de julio de 2026 - 13:46

El canciller Quirno descartó romper relaciones con Brasil: se espera el regreso del embajador a Buenos Aires

El funcionario dijo que solamente hay diferencias ideológicas y que el Gobierno nacional no pretende trasladar esa disputa al plano institucional.

El presidente&nbsp; Javier Milei en Brasil junto a Flavio Bolsonaro

El presidente  Javier Milei en Brasil junto a Flavio Bolsonaro

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Confrontación ideológica alentada por la fobia

En declaraciones a radio Mitre, el canciller aseguró que el conflicto responde exclusivamente a diferencias políticas e ideológicas entre ambos mandatarios y agregó que el Gobierno nacional no pretende trasladar esa disputa al plano institucional.

"No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan. Nosotros no llevamos esto al plano institucional, dejamos la disputa en un tema electoral, en una diferencia ideológica", afirmó Quirno.

El canciller también rechazó las críticas del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien había acusado a Milei de "perjudicar al pueblo argentino" con sus declaraciones contra Lula.

"Son juicios de valor. Nosotros pensamos que lo que está haciendo Lula en Brasil no es lo que corresponde, pero son un país soberano y ellos toman sus decisiones y nosotros las nuestras", respondió.

Esperan la vuelta del embajador brasileño a Argentina

Quirno manifestó además su deseo de que Julio Glinternick Bitelli, embajador de Brasil en la Argentina, regrese "lo antes posible" a Buenos Aires.

El diplomático había sido llamado a consultas por el Palacio de Itamaraty luego de las declaraciones que Milei realizó el sábado durante un acto de apoyo a Flavio Bolsonaro en San Pablo, donde calificó a Lula, sin mencionarlo por su nombre, como "ladrón" y "presidiario".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en una rueda de prensa donde afirmó que la reunión que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sirvió para dar "un paso importante" en la relación entre ambos países, este jueves, en la Embajada de Brasil en Washington (Estados Unidos).

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en una rueda de prensa donde afirmó que la reunión que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sirvió para dar "un paso importante" en la relación entre ambos países, este jueves, en la Embajada de Brasil en Washington (Estados Unidos).

Pese a la protesta diplomática, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño dejaron trascender que Bitelli volverá a cumplir funciones en Buenos Aires.

"Va a volver, el asunto es cuándo", señalaron fuentes de Itamaraty al diario La Nación, dejando en claro que existe voluntad de descomprimir el conflicto, aunque todavía no se definió una fecha para el regreso del embajador.

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