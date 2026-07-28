Fátima Flórez coincidió con Javier Milei en Perú y respondió a los rumores de reconciliación

La presencia de Fátima Flórez en la ceremonia de asunción de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori , volvió a alimentar las versiones sobre una posible reconciliación con el presidente Javier Milei , quien también participó del acto oficial en Lima.

Las especulaciones crecieron luego de que la actriz compartiera en sus redes sociales una fotografía tomada durante la jornada y de que, días atrás, el periodista Ángel de Brito afirmara que ambos habrían retomado su relación.

Tanto desde el entorno del Gobierno como la propia actriz descartaron que el viaje estuviera vinculado a la delegación presidencial.

Fuentes de la Casa Rosada señalaron que Flórez asistió por una invitación personal de Keiko Fujimori y remarcaron que no integró la comitiva oficial, no viajó en el avión presidencial ni compartió alojamiento con el Presidente. En ese viaje, Javier Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y por el canciller Pablo Quirno .

Al finalizar la ceremonia, Fátima Flórez habló con América TV y explicó el motivo de su presencia en Perú.

"Yo vine como amiga de Keiko, de hecho estaba ahí sentada con su familia y con sus amigos. Nosotras tenemos una muy linda amistad que se dio hace dos años cuando compartimos una gala solidaria de Starlite, que es la fundación de Antonio Banderas, en Marbella, España. Nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce de mi trabajo", expresó.

Además de la fotografía publicada en sus redes sociales, la actriz difundió videos desde el palco donde siguió la ceremonia y otros registros junto a periodistas en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Qué dijo sobre Javier Milei

Consultada sobre una eventual reconciliación con el mandatario argentino, Flórez evitó dar una respuesta definitiva. "Saben que estoy trabajando full, que no tengo tiempo ni momento. Sería imposible para mí tener algún amorío con alguien, porque saben que estoy en full trabajo, full carrera", sostuvo.

También explicó que durante el acto apenas coincidió con el presidente. "Nos vimos casi de lejos. Cada uno tenía su lugar. Él, su lugar protocolar; y yo dentro de las amistades", afirmó.

En esa misma línea, calificó como una "pura coincidencia" que ambos participaran de la ceremonia y consideró una "tilinguería" hablar públicamente sobre si mantiene contacto con Javier Milei o con Karina Milei.

La actriz volvió a preservar su vida privada

Ante nuevas consultas sobre su situación sentimental, Fátima Flórez no confirmó ni desmintió una reconciliación con el jefe de Estado. "A veces es lindo preservar la intimidad, sobre todo cuando uno está abocado de lleno a la carrera", respondió, al tiempo que remarcó que la verdadera protagonista de la jornada era Keiko Fujimori.

Más tarde, durante una entrevista en LN+, volvió a evitar definiciones sobre su vínculo con Milei y respondió con humor: "Estoy casada y en pareja con el público".

Asimismo, insistió en que su presencia en Perú no estuvo relacionada con la Presidencia argentina y aclaró que el viaje fue financiado con recursos propios. Según explicó, siguió la ceremonia desde un palco reservado para familiares y allegados de la nueva mandataria peruana.

Mientras tanto, Javier Milei mantuvo un encuentro con Keiko Fujimori antes de la ceremonia de asunción. Durante ese saludo, la flamante presidenta le expresó: "Presidente Milei, qué placer conocerlo. Tantos amigos en común que tenemos".