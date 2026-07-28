Dónde queda la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Funes: ubicación de la ciudad donde descansan

A pocos minutos de Rosario, este pueblo se convirtió en un destino turístico propio gracias al refugio familiar de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Existen propuestas culturales y atractivos en Funes más allá del interés por la familia Messi.

El regreso de Lionel Messi a la Argentina después del Mundial 2026 volvió a poner el foco sobre Funes, la ciudad de la provincia de Santa Fe que el capitán de la Selección eligió desde hace años como uno de sus refugios familiares. Junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, suelen instalarse allí durante sus estadías en el país.

Ubicada a pocos minutos de Rosario, Funes pasó de ser una localidad residencial a convertirse en un destino turístico cada vez más elegido por quienes buscan tranquilidad, espacios verdes y propuestas culturales. Conocida como el "Jardín de la Provincia", su crecimiento se debe a las nuevas urbanizaciones, locales gastronómicos de primer nivel, actividades al aire libre y una agenda cultural activa durante todo el año.

Existen propuestas culturales y atractivos en Funes más allá del interés por la familia Messi. WEB Dónde queda Funes y cómo llegar Funes está ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, a aproximadamente 15 kilómetros al oeste de Rosario. Su cercanía con una de las principales ciudades del país la convierte en un destino de fácil acceso tanto para escapadas de fin de semana como para vacaciones más largas.

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar por la Ruta Nacional 9, recorriendo unos 350 kilómetros hasta los accesos de la ciudad.

recorriendo unos 350 kilómetros hasta los accesos de la ciudad. También se puede llegar en micro de larga distancia hasta Rosario y desde ahí completar el trayecto restante en auto o transporte local. Este barrio está pensado para aprovechar la privacidad e intimidad. WEB La casa de la familia Messi en el country Kentucky La residencia que Messi y Roccuzzo tienen en Funes, conocida popularmente como "La Fortaleza", está ubicada dentro de un barrio privado llamado Kentucky Club de Campo, un country de 242 hectáreas con lago artificial, campo de golf de 18 hoyos, canchas deportivas y seguridad las 24 horas.