Ayudó al "Dibu" Martínez a sacar su camioneta del barro y recibió un regalo que jamás olvidará

Lo que comenzó como una salida en moto para intentar conocer a Emiliano "Dibu" Martínez terminó convirtiéndose en una historia inolvidable para una familia de Mar del Plata.

El duro mensaje de "Dibu" Martínez tras el subcampeonato del Mundial: "Dar un paso al costado"

Decidió faltar a un almuerzo familiar y terminó enterándose que uno de los invitados era el Dibu Martínez

Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro se encontraron con el arquero de la Selección Argentina en una situación inesperada: su camioneta había quedado atascada en el barro en la zona de Sierra de los Padres y necesitaba ayuda para poder salir.

El episodio ocurrió durante las vacaciones del campeón del mundo, quien tiempo atrás adquirió un campo en ese sector del partido del partido de General Pueyrredón. Las intensas lluvias habían dejado los caminos prácticamente intransitables, lo que complicó la circulación de los vehículos.

"Salimos en moto porque había llovido mucho y los caminos estaban intransitables. Más o menos me imaginaba por dónde era, pero no estaba seguro. De repente vimos dos camionetas y una figura enorme. Mi hijo me dijo: 'Ese es el Dibu, papá'. No lo podía creer", relató Albarracín en una entrevista con el diario La Capital.

Ayudó al "Dibu" Martínez a sacar su camioneta del barro y recibió un regalo que nunca olvidará

Padre e hijo se acercaron para saludar al arquero y fue entonces cuando descubrieron el inconveniente. El jugador les explicó que las camionetas no lograban salir del barro y cualquier ayuda resultaba bienvenida.

Sin pensarlo dos veces, Leonardo decidió colaborar. La navaja que llevaba consigo terminó siendo una herramienta clave para cortar los nudos de las lingas que utilizaban para intentar remolcar los vehículos.

Video:

Mientras trabajaban para destrabar la situación, el vecino aprovechó para conversar con el arquero, aunque lejos de hablar del Mundial.

"La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla común, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo", recordó.

Albarracín llamó a su esposa para que acercara una pala y otra linga, mientras uno de sus hijos también se sumó a las maniobras. Incluso el propio Martínez regresó hasta su casa para buscar un pequeño tractor que terminó siendo determinante para sacar los vehículos del barro.

En total, el operativo demandó más de tres horas de trabajo hasta que finalmente lograron liberar las dos camionetas.

Los regalos del "Dibu" Martínez a quienes lo ayudaron en el barro

Al terminar, el arquero agradeció una y otra vez la ayuda recibida.

"Antes de irse nos dio las gracias de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos", expresó Leonardo.

Video:

El hombre llevaba un póster con la histórica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022, además de camisetas y fibrones, con la ilusión de conseguir un autógrafo si tenía la oportunidad de encontrarse con el arquero.

El "Dibu" firmó todos los recuerdos que la familia había llevado, se tomó un momento para conversar con ellos y, cuando parecía que la despedida había terminado, sorprendió a Leonardo con un gesto inesperado.

"Terminó firmándonos todo. Un fenómeno. Jamás me imaginé que nos pudiera pasar esto. Poder vivir este momento increíble con toda la familia es algo mágico. Encima, cuando se estaba yendo, se frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí sí, ya no pude aguantar. Me desbordó la emoción y me largué a llorar", recordó el hombre.