Barras de Quilmes emboscaron a un micro con hinchas de River: tres baleados

Un grupo de hinchas de River Plate fue emboscado cuando regresaba a Rafael Calzada luego de la derrota frente a Barracas Central en el estadio Monumental. El ataque, que sería atribuido a una facción de la barra brava de Quilmes , dejó tres simpatizantes heridos de bala y otros dos con politraumatismo.

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El episodio ocurrió cuando los simpatizantes viajaban en un micro identificado con la agrupación Pasco Monumental . El colectivo circulaba por la calle Zapiola y, al llegar a la altura del Arroyo Las Piedras, en el barrio La Cañada de Quilmes Oeste, redujo la velocidad y comenzó a ser atacado con piedrazos.

Según trascendió, los ocupantes del micro respondieron a la agresión e incluso algunos descendieron para enfrentar a los atacantes. En medio de los incidentes, dos personas que se desplazaban en una motocicleta efectuaron varios disparos contra los hinchas de River, lo que provocó una rápida dispersión.

Como consecuencia del ataque, tres personas sufrieron heridas de arma de fuego. Se trata de Daniel Herrera, de 43 años, quien recibió un disparo en la pierna derecha; Jonatan Reparte, de 36, herido en la pierna izquierda; y Darío Fernández, de 47, alcanzado por una bala que le atravesó el tobillo derecho.

Además, Gonzalo Insaurralde, de 32 años, y Walter Cejas, de 44, resultaron con politraumatismos producto del ataque con piedras.

Las víctimas fueron asistidas en primera instancia en la Unidad Primaria de Atención Nº 17. Todos se encuentran fuera de peligro, aunque los tres hombres baleados deberán ser sometidos a intervenciones quirúrgicas para recuperar la movilidad.

La causa fue caratulada como "lesiones y abuso de armas" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial de Quilmes.

En tanto, efectivos de la Comisaría Quinta trabajan para identificar a los responsables, quienes pertenecerían a una facción de la barra brava de Quilmes con presencia en el barrio La Cañada. Hasta el momento no hay detenidos y la investigación se ve dificultada por la ausencia de cámaras de seguridad en la zona donde ocurrió la emboscada.