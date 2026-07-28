Parece de Champions, pero lo construirá un equipo de tercera división: el impresionante estadio de 115 millones para 10.000 espectadores

El nuevo complejo para un equipo de la tercera categoría contará con un hotel de 90 habitaciones y un centro de alto rendimiento, superando los estándares regionales.

El Marbella FC, equipo que compite en la tercera categoría del fútbol español, iniciará la construcción de un nuevo estadio valorado en 115 millones de euros. El complejo, aprobado por el Ayuntamiento, se levantará sobre el terreno del antiguo recinto municipal para convertirse en un referente moderno del sur del país.

El Ayuntamiento de Marbella dio luz verde al proyecto básico de la Fundación Marbella FC para edificar un recinto con capacidad para 10.000 espectadores. Esta obra arquitectónica sustituirá al histórico Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, que fue clausurado en 2021 por riesgo de colapso y posteriormente demolido tras sufrir un incendio en su césped.

La nueva infraestructura ocupará una extensión de 45.000 metros cuadrados en el centro urbano. Con un presupuesto de ejecución material de 81,2 millones de euros, el coste total de la actuación urbanística roza los 115 millones, consolidándose como una de las mayores inversiones deportivas registradas recientemente en el municipio malagueño.

Un hotel de 90 habitaciones y un centro de alto rendimiento en el corazón de Marbella El diseño del complejo trasciende la función de un campo de fútbol convencional para transformarse en un espacio multifuncional de gran magnitud. Entre sus instalaciones principales, destaca la creación de un centro de alto rendimiento para la preparación de deportistas y un hotel deportivo de diseño que contará con 90 habitaciones disponibles.

Para complementar la experiencia del visitante, el proyecto integra amplias zonas comerciales y gastronómicas, además de un aparcamiento subterráneo con capacidad para 1.000 vehículos. Estos estándares de servicios, confort y sostenibilidad son equiparables a estadios de categorías superiores, buscando un impacto que supere el ámbito meramente deportivo en la región.

¿Cómo será la concesión del estadio y cuánto tiempo tardará la obra? La Fundación Marbella FC operará el recinto bajo una concesión demanial por un periodo de 75 años. A cambio de este derecho de explotación, la entidad abonará un canon anual de 221.000 euros al Ayuntamiento. Como garantía ambiental, el club deberá depositar un aval de 172.700 euros destinado a asegurar la reposición de los árboles afectados por las obras. Los plazos técnicos establecen que el proyecto de ejecución visado debe presentarse en dos meses. Una vez comunicada la puesta en marcha oficial, el tiempo estimado para finalizar las tareas de construcción es de dos años y medio. El terreno, que en el pasado acogió conciertos de artistas como Queen o Michael Jackson, recuperará su actividad con esta nueva estructura.