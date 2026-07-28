Los detalles del segundo sismo en Mendoza: ¿lo sentiste en la madrugada?

Un segundo sismo se sintió durante la madrugada del martes en Mendoza y despertó a varios habitantes.
Después del temblor de la noche del lunes, hubo otro movimiento telúrico que "despertó" a varios habitantes.
Un segundo sismo se sintió durante la madrugada del martes en Mendoza y despertó a varios habitantes.
Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico ocurrió a las 3:18 horas y fue de magnitud 3,8. El epicentro fue 12 kilómetros al este de Cacheuta, 23 km al suroeste de Mendoza y 36 km al noroeste de El Carrizal, a una profundidad de 9 km.
Tal como el temblor del lunes por la noche, no hubo que lamentar daños ni lesionados.
El primer sismo había sido de magnitud 4,1, a las 22:37 de ayer. También de profundidad escasa (8 km), fue con un epicentro 8 km al oeste de El Carrizal, 35 km al noreste de Tunuyán y 41 km al suroeste de San Martín.
Esta vez, los sismos no reunieron la intensidad para generar las alertas móviles de Google, cada vez más necesarias ante eventos de este tipo.