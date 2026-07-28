28 de julio de 2026 - 08:14

Los detalles del segundo sismo en Mendoza: ¿lo sentiste en la madrugada?

Después del temblor de la noche del lunes, hubo otro movimiento telúrico que "despertó" a varios habitantes.

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Sismo de la madrugada del martes 28 de julio

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Los Andes | Redacción Sociedad
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Un segundo sismo se sintió durante la madrugada del martes en Mendoza y despertó a varios habitantes.

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Un temblor de magnitud 4,1 se sintió en Mendoza

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento telúrico ocurrió a las 3:18 horas y fue de magnitud 3,8. El epicentro fue 12 kilómetros al este de Cacheuta, 23 km al suroeste de Mendoza y 36 km al noroeste de El Carrizal, a una profundidad de 9 km.

Sismo de la madrugada del martes 28 de julio

Sismo de la madrugada del martes 28 de julio

Tal como el temblor del lunes por la noche, no hubo que lamentar daños ni lesionados.

El primer sismo había sido de magnitud 4,1, a las 22:37 de ayer. También de profundidad escasa (8 km), fue con un epicentro 8 km al oeste de El Carrizal, 35 km al noreste de Tunuyán y 41 km al suroeste de San Martín.

Esta vez, los sismos no reunieron la intensidad para generar las alertas móviles de Google, cada vez más necesarias ante eventos de este tipo.

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