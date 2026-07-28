Lo que el Zonda dejó en Mendoza: incendios, caída de árboles y corte de luz

El viento Zonda dejó 38 incidentes en Mendoza durante las últimas 24 horas, según el relevamiento de Defensa Civil. El departamento más afectado fue Tunuyán , donde se concentró casi la mitad de las intervenciones por caída de árboles e incendios de maleza.

Zonda y fuerte turbulencia obligaron a desviar vuelos en el aeropuerto de Mendoza

Por el viento Zonda suspenden las clases presenciales de hoy en Tupungato y Tunuyán

Con 18 novedades , Tunuyán encabezó el reporte oficial. Allí el Zonda provocó la caída de 10 árboles y originó ocho incendios de maleza , obligando a la intervención de brigadistas y personal de emergencias.

El segundo departamento con mayor cantidad de incidentes fue otro del Valle de Uco, Tupungato , con 7 reportes . El balance oficial incluyó un incendio de vivienda , un árbol caído y cinco ramas desprendidas por la fuerza del viento.

En tanto, en Guaymallén se registraron seis incendios de maleza .

Más atrás quedaron Capital y Luján de Cuyo , con dos incidentes cada uno .

En Ciudad hubo un cable y un poste caídos, mientras que en la localidad de Potrerillos, dentro de Luján, se reportó un corte de energía eléctrica y un poste derribado.

En Las Heras se produjo un incendio de maleza, al igual que en Maipú, donde el único inconveniente informado fue un cable cortado.

Por su parte, Malargüe registró una voladura de techo, el único incidente reportado en ese departamento.