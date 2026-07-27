Por el viento Zonda suspenden las clases presenciales de hoy en Tupungato y Tunuyán

La DGE informó que no habrá actividad en ningún nivel ni modalidad en los turnos vespertino y nocturno en esos departamentos.

Suspenden las clases Tunuyán y Tupungato esta tarde y noche por el viento Zonda.

Debido a las fuertes ráfagas de viento Zonda que azotan el Valle de Uco, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases presenciales en Tupungato y Tunuyán.

Esta medida afecta a todos los niveles y modalidades en los turnos vespertino y nocturno. En el resto de la provincia, el servicio educativo se mantiene con total normalidad. Zonda

Clases suspendidas por vientos Zonda en Tupungato y Tunuyán La determinación de suspender las clases presenciales abarca a todos los niveles y modalidades educativos, tanto en el turno vespertino como en el nocturno. En el resto de la provincia, la actividad escolar se desarrolla con normalidad.

La decisión se basa en los pronósticos meteorológicos que anuncian la presencia de viento Zonda y en las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil. Por ello, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este lunes 27 de julio se ha determinado la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades educativas ubicadas en Tupungato y Tunuyán.

En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.