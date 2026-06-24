Viento Zonda: suspenden las clases presenciales del turno tarde en un departamento de Mendoza

La medida fue adoptada por la DGE ante el pronóstico de fuertes ráfagas de viento y alcanza a todos los niveles y modalidades de Malargüe . Las actividades continuarán de manera virtual a través de Escuela Digital Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en el turno tarde en Malargüe por viento Zonda

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de las clases presenciales del turno tarde de este miércoles 24 de junio en todos los niveles y modalidades del departamento de Malargüe debido a las condiciones meteorológicas previstas.

La medida fue adoptada tras las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre la presencia de intensas ráfagas de viento en la zona.

Desde la DGE aclararon que en el resto de la provincia el servicio educativo se desarrolla con total normalidad y que la suspensión alcanza únicamente a los establecimientos educativos de Malargüe.

Asimismo, indicaron que la actividad escolar deberá continuar de manera virtual mediante la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes.