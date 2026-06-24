24 de junio de 2026 - 12:25

Viento Zonda: suspenden las clases presenciales del turno tarde en un departamento de Mendoza

La medida fue adoptada por la DGE ante el pronóstico de fuertes ráfagas de viento y alcanza a todos los niveles y modalidades de Malargüe. Las actividades continuarán de manera virtual a través de Escuela Digital Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en el turno tarde en Malargüe por viento Zonda

Suspenden las clases presenciales en el turno tarde en Malargüe por viento Zonda

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de las clases presenciales del turno tarde de este miércoles 24 de junio en todos los niveles y modalidades del departamento de Malargüe debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Leé además

Se viene un sábado agradable antes de la llegada de una ola de frío.

Se viene un fin de semana con Zonda y nevadas en alta montaña y el inicio del invierno traerá una ola polar
Foto archivo Los Andes

Zonda y mucho frío para el fin de semana con feriado y Día del Padre: los detalles

La medida fue adoptada tras las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil, que advirtió sobre la presencia de intensas ráfagas de viento en la zona.

Desde la DGE aclararon que en el resto de la provincia el servicio educativo se desarrolla con total normalidad y que la suspensión alcanza únicamente a los establecimientos educativos de Malargüe.

Asimismo, indicaron que la actividad escolar deberá continuar de manera virtual mediante la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

San Martin y su pantalla.

Por graves incidentes, la Municipalidad de San Martín suspendió la transmisión de los partidos en el Paseo de la Patria

Por Enrique Pfaab
Lucas Aguilera y Paula Giménez - Mendocinos detenidos en Libia camino a Gaza

Video: tras un mes presos e incomunicados, liberaron a mendocinos detenidos en Libia por llevar ayuda a Gaza

Por Ignacio de la Rosa
Los números ganadores de la quiniela de hoy en Mendoza. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 24 de junio

Por Redacción
San Juan Bautista, festividad del 24 de junio

Hoy es el día de San Juan Bautista: la oración para causas urgentes y su historia vinculada a Jesús

Por Redacción Sociedad