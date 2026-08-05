Alergia y Zonda en Mendoza: por qué este invierno es distinto y qué se espera para las próximas semanas

A este invierno le quedan pocas semanas y en Mendoza deja una marca clara en las consultas médicas: los virus respiratorios han copado definitivamente el escenario . Sin embargo, para quienes conviven con vulnerabilidades respiratorias, concretamente alergia , el descanso no existe.

En Mendoza hay más alergias fuera de estación y son fomentadas por el Zonda

En un contexto marcado por la escasez de lluvias que no logra limpiar el ambiente de polvillo y otros alérgenos, comienza ahora la época en la que se agrava la alergia, favorecida por un viento Zonda que, si bien tiene presencia todo el año, inicia su etapa de mayor frecuencia.

Frente a este panorama, la esperanza parece estar puesta en el fenómeno de El Niño , que ya anticipa que traerá mayor humedad y lluvias para la próxima temporada.

El doctor Raúl Lisanti, neumonólogo y referente del Instituto de Investigaciones Respiratorias, analizó cómo operan estos ciclos en la provincia: "En general, las enfermedades respiratorias se manifiestan durante todo el año, y según las épocas del año, van variando las etiologías . En el período de marzo, abril, y en el período de agosto, septiembre hasta octubre, noviembre, tenemos, sobre todo, cuadros de tipo alérgicos o exagerados por condiciones alérgicas, como el brote, y en esta época de agosto, fundamentalmente por el viento Zonda ”.

El asunto es que los últimos inviernos, pese al aumento de respiratorias, se notaba una alta persistencia de las alergias. Lo que señalan los expertos es que esta vez, aunque se mantuvieron, parecen haber tenido menos impacto.

Invierno en Mendoza: la provincia experimenta una temporada marcada por virus respiratorios y complicaciones por alergias exacerbadas por la falta de lluvias y el viento Zonda.

Respecto a los meses de frío, el especialista detalló: "En la temporada de invierno tenemos, sobre todo, cuadros de tipo infeccioso, que pueden ir de cuadros banales, como rinitis virales, que son las más frecuentes, hasta cuadros más severos, como las neumonías. Las alergias más característicos de nuestra zona tienen que ver con la alergia de vía superior, sobre todo rinitis alérgica, sinusitis, que pueden generar molestias nasales o tos persistente."

Lisanti remarcó además la presencia de cuadros más complejos, como los de tipo asmático o de obstrucción bronquial esporádica, donde muchas veces resulta difícil diferenciar la etiología cuando no hay antecedentes previos o familiares.

"De todas maneras, lo que sucede habitualmente en estos años, donde el viento Zonda se presenta con cierta intensidad y frecuencia, es que se agravan las molestias respiratorias en general”, explicó el médico.

Señaló que si se está expuesto en el exterior al viento Zonda, no solo por mecanismos alérgicos, sino los mismos cambios de temperatura, el polvillo en el ambiente, la irritación que produce, se producen irritaciones en los ojos, en las mucosas, independientemente de que se sea alérgico. “De todas maneras -advirtió- si vos tenés una patología previa respiratoria, como asma, EPOC, o tenés una rinitis alérgica crónica o más persistente, obviamente que estas condiciones ambientales te la agravan”.

Los virus dominaron el escenario

Por su parte, el neumonólogo Gustavo Chirino aportó su visión desde la práctica clínica de esta temporada: "Lo que hemos visto es una persistencia de los cuadros virales, obviamente que son los propios del invierno, que los vimos iniciando tempranamente con la variante de la gripe allá por febrero, que bajó un poco y después comenzó la temporada normal de infecciones virales”.

Desde su punto de vista esto es lo que ha reinado en su consultorio y confirman las estadísticas, ya que la gripe fue sin dudas la que ocasionó la mayor cantidad de cuadros los últimos meses, lejos de otros cuadros respiratorios típicos del invierno.

Incluso sostuvo: “No estoy seguro que haya tantos cuadros alérgicos, excepto, por supuesto, en los días en donde ha habido humedad y donde ha habido Zonda, que es algo que notamos siempre”.

Invierno en Mendoza: la provincia experimenta una temporada marcada por virus respiratorios y complicaciones por alergias exacerbadas por la falta de lluvias y el viento Zonda.

Coincidió en que las infecciones virales de vía aérea superior estuvieron a la orden del día aunque Lisanti sostuvo que no es tan fácil diferenciar la causa de los cuadros.

Para Lisanti, por los cambios ambientales se van produciendo también modificaciones en los cuadros que afectan a las personas pero consideró que los últimos años se mantiene este escenario de presencia de alergias también en el invierno.

Diagnóstico y estadísticas: una afección subdiagnosticada

Una alergia aparece cuando el sistema inmunológico reacciona de manera exagerada frente a sustancias inofensivas para la mayoría, denominadas alérgenos (polen, ácaros del polvo, hongos, pelos de animales, alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, látex o componentes ambientales).

Según la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, la rinitis alérgica afecta a más de 5 millones de argentinos. La entidad advierte que tener más de 4 episodios de resfríos intensos al año, con una duración superior a los 10 días, podría indicar la presencia de esta patología.

En un informe, Pablo Mannucci, jefe del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Alemán de Buenos Aires, y Estrella Asayag, médica de dicho servicio, reconocen que en Argentina la rinitis alérgica es frecuente y suele estar subdiagnosticada.

Los datos del estudio PARA (encuesta transversal nacional sobre prevalencia de rinitis alérgica en Argentina) arrojaron resultados contundentes: 20,5% de los encuestados presentó un cuadro compatible con rinitis alérgica, esto es 1 de cada 5 personas.

Los datos del Ministerio de Salud de Mendoza confirman que los cuadros alérgicos afectan a 20% de la población local y 10% tiene asma. Además,la mitad no sabe que tiene esta afección respiratoria que no tiene cura, puede afectar la calidad de vida y las actividades cotidianas.

En el estudio, los síntomas más frecuentes fueron los estornudos, presentes en el 58,5%, y la congestión nasal, presente en el 51,4%. También se observó que el 44,3% de los participantes tenía antecedentes familiares de alergia, un dato que refuerza el peso de la predisposición genética y familiar.