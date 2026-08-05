Murió de un infarto mientras hacía la primera transmisión de su canal de streaming

Lo que debía ser una noche de celebración terminó en una tragedia inesperada para el equipo de Comadreja TV, un nuevo canal de streaming que comenzaba sus transmisiones en Sierra de la Ventana, en el partido bonaerense de Tornquist.

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El impulsor del proyecto, Pablo Víctor Balario , murió a los 49 años luego de sufrir una descompensación durante la primera transmisión en vivo del canal .

Balario era un reconocido comunicador de la comarca turística. Había nacido en la ciudad de Buenos Aires y tenía una extensa trayectoria en medios locales, además de haber trabajado en diferentes festividades y actividades de la región.

Comadreja TV comenzó sus transmisiones el lunes a las 20.30, con la idea de ofrecer contenidos durante las 24 horas , cuyos programas son de interés general, información y entretenimiento.

Sin embargo, cuando había transcurrido aproximadamente una hora y media de transmisión, Balario comenzó a sentirse mal mientras participaba de una charla de mesa junto a dos colegas.

Durante la transmisión, al periodista se lo había visto fumando y en buen estado de ánimo.

Al periodista se lo veía bien hasta que en un momento comenzó a sentirse mal.

Ante la descompensación, fue trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, de Sierra de la Ventana. Pese a los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarle la vida.

Según informó Clarín, Balario ya había sufrido un infarto años atrás, cuando todavía vivía en Buenos Aires. Hace aproximadamente una década decidió mudarse a Villa Ventana con la intención de llevar una vida más tranquila y posteriormente se radicó en Sierra de la Ventana, ubicada a unos 17 kilómetros.

Su hija, quien tiene dos hijas, siguió sus pasos y se instaló en la zona aproximadamente un año atrás. Además, se encontraba presente en el lugar cuando ocurrió la descompensación de su padre.

"Cómo explicarte lo que significó para mí. Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. El último bastión", escribió la joven en sus redes sociales para despedirlo.

El periodista también trabajaba en el complejo turístico Balcón del Golf, donde se desempeñaba en el área de entretenimiento y participaba de salidas guiadas.

Fuera de su actividad laboral, mantenía otra de sus grandes pasiones: la música. Durante los fines de semana se presentaba como tecladista y cantante en distintos pubs de la zona.

Sus restos fueron posteriormente inhumados en el cementerio de Saldungaray.

El mensaje de Comadreja TV

Desde la cuenta oficial de Comadreja TV también despidieron a Balario y aseguraron que el proyecto continuará pese a su muerte. "No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota", expresaron.

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A pesar de la tragedia, el equipo confirmó que el canal seguirá adelante con el proyecto que Balario había impulsado. "Este sueño, el de Comadreja (APM Producciones) no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo, y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos este camino", señalaron.