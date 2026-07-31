Streaming de presos: Cornejo le reclamó al Enacom la falta de respuesta para bloquear líneas en penales

El gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que la solución para evitar el uso de celulares en las cárceles provinciales pasa por bloquear las líneas telefónicas detectadas dentro de los penales y reclamó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) una resolución que habilite esa medida para los establecimientos penitenciarios de Mendoza.

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Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que se viralizara una transmisión por streaming protagonizada por internos de la cárcel de San Felipe , un episodio que derivó en una investigación del Servicio Penitenciario.

Cornejo aseguró que el ingreso de teléfonos resulta difícil de impedir únicamente mediante controles físicos y consideró que inutilizar las líneas una vez identificadas sería una herramienta más efectiva para evitar su utilización.

" Es muy fácil ingresar un celular porque entra en un bolsillo ", afirmó el gobernador, al explicar que el principal desafío no pasa únicamente por impedir el ingreso de los dispositivos, sino por evitar que puedan ser utilizados una vez que se encuentran dentro de los establecimientos penitenciarios.

Cornejo señaló que actualmente las cárceles provinciales no cuentan con el mismo esquema de bloqueo de comunicaciones que existe para los establecimientos penitenciarios federales.

"Estamos a expensas de una resolución del Ministerio de Seguridad. No hay ninguna cárcel provincial que tenga bloqueo de teléfonos porque la resolución del Ministerio de Seguridad solo lo hace para las cárceles federales", sostuvo.

En ese sentido, explicó que el Gobierno de Mendoza elevó una propuesta al ENACOM para que las empresas de telefonía puedan bloquear, de manera individual, las líneas detectadas dentro de los complejos penitenciarios provinciales.

"Necesitamos una resolución que permita bloquear todos los teléfonos que se identifiquen adentro de la cárcel. Meter un teléfono no tendría ningún sentido porque no tendrían comunicación", expresó.

El gobernador remarcó que ese procedimiento solo puede implementarse mediante una decisión del organismo nacional y que luego son las compañías telefónicas las encargadas de ejecutar el bloqueo de cada línea.

"Las telefónicas son las que pueden hacerlo en forma individualizada, pero se los tiene que ordenar el ENACOM", afirmó.

Cornejo agregó que la Provincia ya remitió una propuesta formal y que espera una respuesta del organismo nacional.

"La ministra Mercedes Rus le ha dado una redacción específica al ENACOM hace 30 días y estamos esperando una respuesta. Tengo un llamado pendiente con el interventor y ojalá en breve saquen esa resolución", indicó.

Además, insistió en que el bloqueo de las líneas permitiría quitar utilidad a los teléfonos que logren ingresar a los establecimientos penitenciarios.

"Cualquier teléfono que se identifique se lo bloquea y de nada vale tener la carcasa adentro si no puede funcionar. Eso es clave para que ocurra", manifestó.

Lo que había informado Rus

Las declaraciones del gobernador se producen días después de que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, brindara detalles sobre la investigación iniciada tras la aparición de internos mendocinos en un streaming que luego se viralizó en redes sociales.

La funcionaria explicó que el episodio fue detectado a partir de una alerta de inteligencia y derivó en una requisa dentro del establecimiento penitenciario.

"Se secuestraron celulares, están sumariados y además van a ser pasados a una zona de menos beneficios y más restricciones", señaló durante la presentación del proyecto de Ley Antiaguantaderos.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

En esa oportunidad, Rus también dio a conocer cifras sobre los controles que realiza el Servicio Penitenciario para reducir la circulación de teléfonos dentro de las cárceles.

Según informó, desde el inicio de la actual gestión se avanzó con requisas intramuros y controles en los ingresos, lo que permitió secuestrar alrededor del 70% de los teléfonos registrados en el sistema.

Además, aseguró que actualmente se incautan en promedio 16 celulares por día y que, durante la última quincena, se evitó el ingreso de 782 dispositivos.

La ministra también detalló que la Provincia incorporó 300 cámaras en los accesos a los penales, implementó el sistema de comunicación Tetra para el personal penitenciario y trabaja en la incorporación de nuevos inhibidores de señal y escáneres corporales para reforzar los controles.

El caso del streaming

Al volver sobre el episodio que motivó la discusión, Cornejo consideró que la aparición de internos en una transmisión por streaming expuso una vulnerabilidad del sistema penitenciario, aunque sostuvo que la problemática no es exclusiva de Mendoza.

"Si bien es novedad que personas privadas de la libertad estén saliendo en un streaming, fueron muy tontos al ponerse en evidencia. Eso muestra un poco que el sistema es vulnerable", afirmó.

El gobernador agregó que el uso de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios también se registra en otras provincias y reiteró que la implementación de un sistema de bloqueo de líneas depende de decisiones adoptadas por organismos nacionales.

"Si las empresas telefónicas no se comprometen con eso y la órbita nacional no acompaña, va a ser difícil", concluyó.