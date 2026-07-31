31 de julio de 2026 - 16:57

Cornejo mantiene la incógnita sobre 2027: qué dijo sobre el desdoblamiento de las elecciones en Mendoza

El mandatario no definió si la provincia votará separada de Nación, pero ratificó la continuidad de las PASO y el esquema vigente.

El gobernador aseguró que Mendoza seguirá utilizando primarias y habló de mantener el esquema electoral de los últimos años.

El gobernador aseguró que Mendoza seguirá utilizando primarias y habló de mantener el esquema electoral de los últimos años.

Foto:

Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

Mientras distintos gobernadores avanzaron con anuncios de desdoblamiento de sus elecciones provinciales respecto de los comicios nacionales para el 2027, Alfredo Cornejo evitó confirmar cuál será el esquema que adoptará Mendoza para los comicios del año próximo.

Leé además

 El gobernador aseguró que la Provincia ya elevó una propuesta para inutilizar las líneas detectadas dentro de los establecimientos penitenciarios.

Streaming de presos: Cornejo le reclamó al Enacom la falta de respuesta para bloquear líneas en penales
Cornejo firmó la toma de posesión de Los Nihuiles en San Rafael.

Cornejo tomó el control de Los Nihuiles y afirmó que Mendoza recibirá "recursos nuevos" con su licitación

No obstante, el mandatario ratificó que la provincia mantiene vigente el sistema de PASO y que el oficialismo apunta a sostener el esquema utilizado en los últimos procesos electorales.

La definición del gobernador se dio este viernes en San Rafael, durante la conferencia de prensa posterior a la toma de posesión del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, donde fue consultado por el escenario electoral y la posibilidad de que Mendoza vote de manera separada de Nación en 2027.

Cornejo eligió poner el foco inicialmente en la agenda de gestión y vinculó la discusión electoral con las políticas de infraestructura de la provincia.

"Me gustaría hablar de esto en esta instancia porque lo electoral es bastante trascendente para la infraestructura de Mendoza", señaló el mandatario al responder sobre la consulta.

La continuidad del esquema provincial

Luego, el gobernador hizo referencia a la normativa actual y explicó que el esquema electoral mendocino establece la separación de los comicios provinciales respecto de los nacionales.

"Por norma las elecciones en Mendoza son desdobladas. Hay una ley que fija unos plazos", sostuvo.

Ante la posibilidad de modificar ese esquema para alinearlo con una eventual decisión nacional o avanzar hacia una unificación de fechas electorales, Cornejo aseguró que no existe una intención de cambiar la normativa vigente.

"En la medida que no cambiemos esa ley y no hay vocación de cambiarlo, quizás sí hacerle algunos retoques a las PASO, haciéndolas más ágiles", expresó.

La discusión sobre el calendario electoral tomó relevancia en las últimas semanas a partir de los movimientos de distintos mandatarios provinciales, como Tucumán, comenzaron a definir si sus elecciones locales se realizarán junto con las nacionales o en fechas separadas.

En varias jurisdicciones, los gobernadores evalúan despegar la elección de autoridades provinciales de la contienda presidencial y legislativa nacional.

PASO: Cornejo ratificó la continuidad y habló de posibles cambios

En Mendoza, el debate sobre el cronograma electoral se suma a la discusión por la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Días atrás, Cornejo había confirmado que la provincia no suspendería las primarias, en contraste con el planteo del Gobierno nacional para modificar el sistema electoral.

"En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias", había señalado el gobernador, ratificando la continuidad del mecanismo para los próximos comicios.

Durante la conferencia de prensa en el sur provincial, el mandatario volvió a defender la utilización de las primarias y destacó que fueron utilizadas por los principales espacios políticos de la provincia.

"Mendoza ha usado las PASO todo el tiempo. Lo han usado los partidos, los principales partidos y frentes", afirmó.

En esa línea, Cornejo planteó que la intención del oficialismo es mantener una modalidad similar a la aplicada en los últimos turnos electorales. "Aspiramos a mantener el mismo esquema del 2025 y de las elecciones del 2026", manifestó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado expresaron su dolor ante la tragedia aérea en San Juan.

Mendoza expresa su pesar: Cornejo y Casado lamentaron la tragedia aérea en San Juan

La corrección incorpora un inciso omitido y rectifica una referencia sobre los requisitos de antigüedad para acceder a determinadas jerarquías.

Antigüedad y ascensos: el Gobierno modificó un decreto para beneficiar a policías mendocinos

La obra entre Gobernador Ortiz y Cacheuta busca ampliar la capacidad del corredor con nuevos puentes, colectoras y una ciclovía.

Con un 50% de ejecución, así avanza la obra de la Ruta 82 en el tramo hacia Cacheuta

El gobernador Alfredo Cornejo en una visita a Junín. 

Alfredo Cornejo promete que "el sistema de peajes va a ser muy razonable" en el Acceso Este