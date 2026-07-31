Cornejo mantiene la incógnita sobre 2027: qué dijo sobre el desdoblamiento de las elecciones en Mendoza

Mientras distintos gobernadores avanzaron con anuncios de desdoblamiento de sus elecciones provinciales respecto de los comicios nacionales para el 2027, Alfredo Cornejo evitó confirmar cuál será el esquema que adoptará Mendoza para los comicios del año próximo.

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No obstante, el mandatario ratificó que la provincia mantiene vigente el sistema de PASO y que el oficialismo apunta a sostener el esquema utilizado en los últimos procesos electorales.

La definición del gobernador se dio este viernes en San Rafael, durante la conferencia de prensa posterior a la toma de posesión del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, donde fue consultado por el escenario electoral y la posibilidad de que Mendoza vote de manera separada de Nación en 2027.

Cornejo eligió poner el foco inicialmente en la agenda de gestión y vinculó la discusión electoral con las políticas de infraestructura de la provincia.

"Me gustaría hablar de esto en esta instancia porque lo electoral es bastante trascendente para la infraestructura de Mendoza", señaló el mandatario al responder sobre la consulta.

La continuidad del esquema provincial

Luego, el gobernador hizo referencia a la normativa actual y explicó que el esquema electoral mendocino establece la separación de los comicios provinciales respecto de los nacionales.

"Por norma las elecciones en Mendoza son desdobladas. Hay una ley que fija unos plazos", sostuvo.

Ante la posibilidad de modificar ese esquema para alinearlo con una eventual decisión nacional o avanzar hacia una unificación de fechas electorales, Cornejo aseguró que no existe una intención de cambiar la normativa vigente.

"En la medida que no cambiemos esa ley y no hay vocación de cambiarlo, quizás sí hacerle algunos retoques a las PASO, haciéndolas más ágiles", expresó.

La discusión sobre el calendario electoral tomó relevancia en las últimas semanas a partir de los movimientos de distintos mandatarios provinciales, como Tucumán, comenzaron a definir si sus elecciones locales se realizarán junto con las nacionales o en fechas separadas.

En varias jurisdicciones, los gobernadores evalúan despegar la elección de autoridades provinciales de la contienda presidencial y legislativa nacional.

PASO: Cornejo ratificó la continuidad y habló de posibles cambios

En Mendoza, el debate sobre el cronograma electoral se suma a la discusión por la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Días atrás, Cornejo había confirmado que la provincia no suspendería las primarias, en contraste con el planteo del Gobierno nacional para modificar el sistema electoral.

"En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias", había señalado el gobernador, ratificando la continuidad del mecanismo para los próximos comicios.

Durante la conferencia de prensa en el sur provincial, el mandatario volvió a defender la utilización de las primarias y destacó que fueron utilizadas por los principales espacios políticos de la provincia.

"Mendoza ha usado las PASO todo el tiempo. Lo han usado los partidos, los principales partidos y frentes", afirmó.

En esa línea, Cornejo planteó que la intención del oficialismo es mantener una modalidad similar a la aplicada en los últimos turnos electorales. "Aspiramos a mantener el mismo esquema del 2025 y de las elecciones del 2026", manifestó.