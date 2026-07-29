29 de julio de 2026 - 21:02

Mendoza expresa su pesar: Cornejo y Casado lamentaron la tragedia aérea en San Juan

El gobernador y la vicegobernadora de Mendoza se expresaron en redes sociales, y afirmaron que la provincia “abraza al pueblo sanjuanino y acompaña con respeto y solidaridad”.

El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado expresaron su dolor ante la tragedia aérea en San Juan.

El gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado expresaron su dolor ante la tragedia aérea en San Juan.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Entre las víctimas se encontraban cuatro altos funcionarios del sistema de emergencias sanjuanino que viajaban a una capacitación sobre combate de incendios forestales. El gobernador Marcelo Orrego destacó que todos “habían dedicado su vida al servicio de la comunidad”.

Mensaje de Cornejo al pueblo sanjuanino

En su cuenta de X, Cornejo manifestó su pesar por el accidente y envió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas y al pueblo sanjuanino.

"Un hecho de enorme dolor enluta hoy a San Juan y a todo el país. Quiero expresar mi profundo pesar por la pérdida de las siete personas que fallecieron mientras se dirigían a una capacitación sobre combate de incendios forestales", escribió el mandatario mendocino.

En el mismo mensaje recordó que entre los fallecidos había integrantes de los equipos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias de San Juan. Además, sostuvo que Mendoza acompaña "con respeto y solidaridad" al Gobierno provincial y a toda la comunidad en este momento de duelo.

La vicegobernadora Hebe Casado también utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias. Allí afirmó que Mendoza abraza al pueblo sanjuanino frente a una pérdida que calificó como profundamente dolorosa.

"Quiero expresar mi profundo pesar por el trágico hecho ocurrido en San Juan, que se cobró la vida de siete personas comprometidas con la protección y el cuidado de la comunidad", publicó.

Casado también envió un mensaje al gobernador Marcelo Orrego, al vicegobernador Fabián Martín y a los familiares, compañeros y allegados de las víctimas. "Mendoza abraza al pueblo sanjuanino y acompaña con respeto y cercanía este inmenso dolor", concluyó.

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