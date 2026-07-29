Tragedia en San Juan: murieron 7 personas tras la caída de un helicóptero en Parque Ischigualasto

San Juan atraviesa una tragedia tras confirmarse el fallecimiento de las 7 personas que viajaban en un helicóptero que se precipitó este miércoles en la zona norte del Parque Provincial Ischigualasto , en el departamento Valle Fértil.

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Las autoridades confirmaron la muerte de los siete ocupantes del helicóptero que se precipitó mientras se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Fuentes oficiales confirmaron que entre las víctimas están tres altos mandos de la seguridad provincial: el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla ; el jefe de Bomberos, Rubén Castro ; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

El gobernador Marcelo Orrego publicó un mensaje en sus redes sociales no solo para confirmar la triste noticia. "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas", iniciaba el mensaje el mandatario sanjuanino.

La ubicación exacta del impacto fue detectada mediante un sobrevuelo realizado desde el Parque Nacional Talampaya. El director del Parque Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy , precisó que la aeronave cayó en las cercanías de la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, en un sector caracterizado por su extrema dificultad de acceso.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San…

Debido a la complejidad del terreno, el operativo de rescate -integrado por efectivos policiales, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario y guardaparques- tuvo que avanzar por etapas. Los equipos llegaron hasta el límite de la huella vehicular y desde allí continuaron el trayecto utilizando cuatriciclos y tramos a pie para intentar cubrir los 12 kilómetros restantes hasta el punto del accidente.

Los equipos fueron quienes hallaron los restos de la aeronave y confirmaron que no hubo sobrevivientes. Ahora queda por determinar cómo ocurrió el hecho y qué circunstancias provocaron la caída del helicóptero.

Autoridades activan Comité de Crisis

Ante la gravedad del hecho, el Gobierno provincial convocó de urgencia al Comité de Crisis y dispuso el cierre total del Parque Ischigualasto, suspendiendo todas las actividades turísticas para priorizar las tareas de auxilio.

Las causas que provocaron la caída de la aeronave aún son materia de investigación y se espera que los peritos logren acceder a la zona para determinar la mecánica del accidente.

La aeronave participaba de una jornada de capacitación del Plan Nacional de Manejo del Fuego y se dirigía a la Escuela Agrotécnica del departamento cuando se perdió el contacto con la tripulación.

Desde la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público se mantuvo durante todo el operativo un estricto hermetismo hasta que fue posible confirmar el hallazgo de la aeronave y el fallecimiento de sus siete ocupantes.