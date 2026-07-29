Conmoción: murió una beba de un año y detuvieron a su padrastro por presunto homicidio

Una beba de un año y siete meses murió este miércoles en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y su padrastro quedó detenido luego de que los médicos advirtieran que la pequeña presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

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El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre las calles Viltraire y Valparaíso , en el barrio Villa Rita. Todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó que una niña no reaccionaba tras, supuestamente, haberse caído de la cama.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia. Sin embargo, al arribar, los profesionales de la salud constataron que la menor, identificada como Alaia Galarza , ya había fallecido.

Mientras realizaban las primeras revisiones, los médicos detectaron que la beba presentaba lesiones y golpes en distintas partes del cuerpo , un hallazgo que despertó sospechas sobre la versión inicial del hecho.

Ante esa situación, la Policía trasladó a Leonel M. , padrastro de la víctima, a una dependencia policial para ser identificado y entrevistado en el marco de la investigación.

Con los primeros elementos reunidos, la UFI N°17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora ordenó su aprehensión, imputándolo de manera provisoria por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Esperan el resultado de la autopsia

De acuerdo con la investigación, al momento del hecho la madre de la niña, una adolescente de 17 años, no se encontraba en la vivienda.

Los investigadores aguardan ahora los resultados de la autopsia y de las pericias forenses, que serán determinantes para establecer la causa de la muerte y precisar cómo se produjeron las lesiones que presentaba la menor.

La causa continúa en plena etapa investigativa y la Justicia busca reconstruir lo ocurrido en las horas previas al fallecimiento de la beba.