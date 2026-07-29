29 de julio de 2026 - 12:56

Condenaron a 14 años de cárcel al "sushiman" que mató a un joven con un cuchillo de cocina

En un juicio abreviado Iván Maidana recibió una dura condena por el asesinato de Giovani Levi, fallecido en agosto del año pasado.

Imagen ilustrativa . - Los Andes

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Por Oscar Guillén

El Juzgado Penal Colegiado N° 1 condenó hoy a un hombre que trabajaba en una barra de sushi por el asesinato de un joven de 19 años, quien murió tras ser apuñalado en Las Heras, cerca de las vías del Metrotranvía.

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Esta mañana, durante un juicio abreviado, la jueza Marina Martín le impuso una pena de 14 años de prisión a Iván Matías Maidana Giménez por el delito de homicidio simple, por el asesinato de Giovanni Levi Anzorena, fallecido en agosto de 2025.

La pena fue fijada por la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, y la defensa del imputado, en un acuerdo que fue homologado por la jueza.

Persecución y muerte

El crimen ocurrió el 2 de agosto del año pasado, cerca de las 16:30, en las calles 9 de Julio y Avellaneda, a pocos metros de las vías del Metrotranvía. Un llamado a emergencia alertó a los efectivos sobre un hombre herido con arma blanca y tendido sin vida, lo que dio lugar a una investigación para dar con el autor y las circunstancias del crimen.

Guiados por las declaraciones de los vecinos, los policías salieron en busca de un sospechoso que huía corriendo. Fue detenido a pocos metros con un cuchillo en su poder, manchas de sangre en su ropa y cuerpo, y una mochila donde llevaba otros cuchillos que utilizaba en su trabajo.

Respecto al presunto móvil del crimen, la novia de Maidana explicó que el día anterior, en las calles Rubilar y Fader de Ciudad, había sido víctima del robo de su celular a manos de un joven. Según su testimonio, al ver al presunto ladrón en las inmediaciones de su casa, le avisó a su pareja, Maidana, para que lo enfrentara. El imputado lo persiguió y lo alcanzó, asestándole una puñalada por la espalda.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que el robo de ese teléfono nunca se denunció. La víctima, Levi Anzorena, tampoco tenía antecedentes registrados.

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