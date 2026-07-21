Asesinato de un adolescente en Polvaredas: dos hermanos detenidos, mientras se analiza ropa con sangre y un cuchillo

Mientras sigue internado el joven de 20 años que fue apuñalado en Polvaredas durante el asesinato de su hermano, Lucas Iván Cruz Jara , la investigación sobre el crimen ocurrido el domingo en el pequeño pueblo de montaña sigue adelante: actualmente, hay dos hombres aprehendidos, aunque aún no han sido imputados, indicaron desde la Fiscalía de Homicidios.

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Según información policial y judicial, en un primer momento un sujeto identificado como “Chuki” y su pareja fueron demorados, pero con el correr de las horas ambos quedaron fuera de la investigación tras analizarse nuevas pruebas que se sumaron al expediente que tramita el fiscal de Homicidios Oscar Malla.

Estas dos personas habían sido detenidas el mismo domingo en el barrio Cuadro Estación, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1189, en la localidad de Polvaredas, en Las Heras, donde los dos hermanos participaron en una pelea.

Según datos policiales, por estas horas se encuentran aprehendidas tres personas: un joven de 24 años y dos hermanos de 33 y 35 años , aunque una fuente judicial indicó que están bajo investigación solo dos personas.

Como fuere, los tres fueron detenidos durante un procedimiento policial en el que se secuestraron algunos elementos que los podrían comprometer. Se trata de un cuchillo de 15 centímetros de hoja, dos pulóveres y un pantalón que tendrían manchas de sangre que por estas horas son analizadas.

Según información del Ministerio Público Fiscal son dos los sujetos demorados por estas horas y, por lo pronto, no han sido imputados por el brutal crimen cuya carátula podría ser homicidio agravado u homicidio en riña.

Los investigadores creen que el asesinato del joven Cruz Jara tendría como trasfondo un problema entre dos familias de Polvaredas, una comunidad donde todos se conocen, ya que es habitada por poco más de 100 personas.

Esto es aún más evidente en el barrio Cuadro Estación, donde es conocida la rivalidad de estas dos familias: los Videla y los Jara.

Una de ellas tiene a dos de sus integrantes detenidos y la otra, un joven muerto y otro herido gravemente, ya que recibió 10 puñaladas.

La discusión inicial

Según la primera versión policial de los hechos, el conflicto se habría originado durante la mañana, cuando los ocupantes de una vivienda advirtieron daños en los vidrios y espejos de un camión estacionado en la calle.

Esa situación derivó en una discusión entre los dueños del camión y los hermanos Jara.

Horas más tarde, los Jara regresaron a la casa de los Videla y allí se produjo una violenta pelea, en la quel los dos hermanos Jara fueron atacados con armas blancas.

Cuando llegaron al lugar, los primeros policías encontraron al menor tendido en el suelo e inconsciente, mientras que su hermano presentaba múltiples heridas de arma blanca.

De inmediato ambos fueron trasladados por el Servicio de Emergencias Coordinado a la guardia del Hospital de Uspallata.

Allí los médicos confirmaron el fallecimiento del adolescente, quien sufrió una herida de arma blanca en el tórax, a la altura del corazón. En tanto, el joven de 20 años fue diagnosticado con diez heridas cortopunzantes y, posteriormente, fue derivado al Hospital Central debido a la gravedad de su estado.

Por disposición de la ayudante fiscal de turno, Chuki y su pareja quedaron demorados. Es que el hombre presentaba un corte en el pulgar de la mano derecha y la mujer, una herida cortante de aproximadamente dos centímetros en la nariz.

Además, se dispuso una consigna policial en el domicilio de los aprehendidos, mientras se dio intervención a la Oficina Fiscal de Las Heras y a personal de Homicidios y Policía Científica para que realizaran las tareas protocolares para este tipo de delito.