1 de julio de 2026 - 14:01

Estuvo 7 años prófugo y ahora lo condenaron por el asesinato de un chico de 15 años de Godoy Cruz

Iván Dalmau recibió hoy una pena de 10 años y 8 meses por la muerte de Juan Manuel Baigorria, ocurrida en noviembre de 2017.

Iván Francisco, Dalmau Iracheta (33), detenido por homicidio. Gentileza Ministerio de Seguridad. -

Iván Francisco, Dalmau Iracheta (33), detenido por homicidio. Gentileza Ministerio de Seguridad. -

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Por Oscar Guillén

El Tribunal Penal Colegiado N.º 2 condenó a Iván Francisco Dalmau Iracheta (34), quien en 2017 asesinó a un chico de 15 años en Godoy Cruz y estuvo prófugo de la justicia durante más de 7 años.

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La pena de 10 años y 8 meses fue impuesta por el juez Gabriel Bragagnolo durante un juicio abreviado por la muerte de Juan Manuel Baigorria —asesinado en el barrio Tres Estrellas— y por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Previamente el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, convino la pena con el abogado defensor, estableciendo que sea en la modalidad de prisión domiciliaria, ya que Dalmau padece diabetes tipo 1 grave y ha estado gravemente enfermo mientras cumplía la prisión preventiva, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía de Homicidios, tras el asesinato del joven Baigorria, había puesto la mira en Dalmau ni bien comenzó la investigación. Entonces se ordenó la búsqueda del sospechoso, quien ya había estado detenido por la muerte de un policía en 2015, aunque luego fue sobreseído.

Finalmente, en enero de 2025, fue detenido durante un allanamiento realizado en Maipú, cuando personal de Homicidios y de la UID Godoy Cruz ingresaron a una vivienda en la calle Juan Manuel de Rosas y lograron dar con el fugitivo.

Cuatro disparos

El asesinato de Juan Manuel Baigorria ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en el barrio Tres Estrellas de Godoy Cruz, durante una discusión en la que el joven recibió cuatro disparos de arma de fuego en el pecho que le causaron la muerte. Baigorria fue encontrado en la vía pública y trasladado por desconocidos al hospital Paroissien de Maipú, a donde llegó sin vida.

Según los investigadores, ese sábado por la tarde, Baigorria iba caminando por el barrio Tres Estrellas y se encontró con un sujeto con el cual tenía algunas diferencias. Comenzó una discusión y entonces el agresor sacó un arma y comenzó a disparar repetidas veces, según detallaron en el momento del hecho algunos testigos.

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