Crimen a la salida de un cumpleaños en Luján: condenaron a dos de los cuatro imputados

Durante una audiencia de prisión preventiva fueron condenados dos de los cuatro imputados por la muerte de Gerardo Mauricio Giménez Quintero (40), quien fue asesinado luego de un cumpleaños que se celebró en enero pasado en Luján .

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Esta mañana la jueza Claudia Tula del Juzgado Penal Colegiado N.º 2, dictó prisión preventiva para Adriana Briceño y Rodrigo Castillo , quienes están acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego.

En la misma audiencia la magistrada condenó a los otros dos imputados por la muerte de Giménez, homologando, en un juicio abreviado, el acuerdo al que llegaron la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, y las defensas de Brian Gatica y Emiliano Briceño.

Gatica fue condenado como autor de homicidio simple agravado por el uso de arma y por portación ilegal de arma de guerra, en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra, a la pena de 10 años y 8 meses de prisión y una multa de 10 mil pesos.

En tanto que Briceño fue condenado como partícipe secundario de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego a la pena de 7 años y 4 meses.

Discusiones en una fiesta

El crimen ocurrió la mañana del sábado 24 de enero, alrededor de las 9:00, en una vivienda del barrio Viña Costa Flores, en Perdriel. De acuerdo con los testimonios de algunos testigos, el conflicto se originó en el marco del festejo de un cumpleaños donde se produjeron disturbios por ruidos molestos y gritos.

Los agresores discutieron con la víctima a la salida de la fiesta, se fueron del lugar y regresaron luego para atacar y volver a discutir con ella.

La violenta situación escaló rápidamente hasta que se efectuaron disparos contra la propiedad; uno de los proyectiles impactó en el lateral derecho del tórax de Giménez.

A pesar de los esfuerzos médicos y su traslado al Hospital Central, el fallecimiento de la víctima fue confirmado horas más tarde.

En la escena, los peritos de Criminalística hallaron evidencias de la ferocidad del ataque: vainas servidas de calibre 9 mm y de escopeta 12/70, además de una escopeta abandonada en el exterior de la vivienda.