Un grave episodio ocurrió este martes en un colegio secundario de la ciudad neuquina de Cutral Co , donde un alumno ingresó con un arma de fuego y terminó hiriendo de un disparo a un compañero dentro del aula. El adolescente fue trasladado al hospital y se encuentra fuera de peligro , mientras la Justicia investiga cómo llegó el arma al establecimiento educativo.

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El hecho ocurrió en el C.P.E.M. N° 6 , cuando las autoridades del colegio alertaron a la Policía tras escuchar una detonación dentro de una de las aulas y descubrir que un estudiante de primer año había resultado herido.

El director de la Dirección Seguridad de la comarca, Franco Corzo , explicó al diario Río Negro que el llamado de emergencia fue realizado por directivos de la institución.

"Se recibe un llamado telefónico de parte de directivos de la escuela del CPEM número 6 que dentro de un aula había habido un estruendo , un ruido, y que producto de eso habría un menor lesionado, que después se constata que era una lesión compatible con arma de fuego. Automáticamente se evacuó el colegio conforme a los protocolos", indicó.

Ante la demora de la ambulancia, el estudiante herido fue trasladado en un vehículo particular al hospital local, donde los médicos constataron que presentaba un orificio de entrada y salida en el brazo izquierdo .

Durante las primeras averiguaciones, una docente relató que escuchó un fuerte estruendo en plena clase, seguido del grito del adolescente herido.

Un alumno llevó un arma a un colegio de Neuquén y baleó accidentalmente a un compañero La vaina que encontró la policía dentro del aula del establecimiento escolar. Diario Río Negro

La investigación permitió determinar que el arma se encontraba guardada dentro de una mochila. "Se pudo determinar que el arma de la cual habría salido el disparo se encontraba dentro de una mochila y poseía un candado", explicó Corzo.

Al abrirla, los investigadores encontraron una pistola calibre 9 milímetros, además de una vaina servida y un proyectil del mismo calibre hallados en el aula.

Creen que fue un accidente

Según las primeras declaraciones, el adolescente estaba manipulando el arma cuando, de manera accidental, efectuó el disparo que impactó en el brazo del estudiante.

Los investigadores buscan determinar cómo el menor obtuvo el arma y por qué la llevó al colegio. No obstante, la Policía descartó que existiera algún conflicto previo entre ambos adolescentes.

"No se trata de un hecho donde hay enfrentamientos entre bandas o alguna rencilla entre jóvenes ni nada de eso; todo indica que habría sido un accidente", remarcó Corzo.

De acuerdo con las pericias, el proyectil atravesó el brazo izquierdo de la víctima, salió limpiamente y terminó impactando contra el piso del aula. "La herida tiene orificio de entrada y salida, y se ve que el plomo terminó en el piso del aula", detalló el jefe policial.