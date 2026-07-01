Prisión preventiva para David Demaldé por el asesinato de su madre, Margarita Gutiérrez

El Ministerio Público Fiscal, representado en esta causa por el segundo jefe de fiscales Mariano Carabajal, logró que se dictara la prisión preventiva de David Enrique Demaldé Gutiérrez, de 46 años, imputado por el asesinato de su madre, Margarita Iris Gutiérrez, ocurrido el lunes 18 de mayo por la tarde noche en la ciudad de Junín.

Estuvo 7 años prófugo y ahora lo condenaron por el asesinato de un chico de 15 años de Godoy Cruz

Crimen a la salida de un cumpleaños en Luján: condenaron a dos de los cuatro imputados

La resolución judicial se adoptó tras la imputación formal por homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua.

La audiencia en la que se resolvió la prisión preventiva se desarrolló durante aproximadamente dos horas. En ese marco, la Fiscalía solicitó la medida cautelar al considerar la existencia de múltiples indicios de autoría y riesgo procesal.

El juez interviniente hizo lugar al pedido y dispuso que el imputado continúe detenido mientras avanza la investigación por el crimen ocurrido en Junín.

Durante la exposición, la fiscalía enumeró una serie de elementos que vinculan al acusado con el hecho. Entre los principales, se destacó el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la geolocalización de los teléfonos celulares, que ubicarían a Demaldé en el domicilio de su madre entre las 19 y las 20 del lunes 18 de mayo.

A esto se suman testimonios incorporados a la causa que dan cuenta de una relación conflictiva entre madre e hijo, con discusiones previas vinculadas a cuestiones hereditarias tras el fallecimiento de Enrique Demaldé, esposo de la víctima y padre de los tres hijos.

Manipulación de pruebas y escena del hecho

Según la hipótesis fiscal, el acusado habría intentado entorpecer la investigación. Entre los elementos señalados se encuentra el borrado de mensajes y datos de geolocalización del teléfono celular, lo que fue interpretado como un intento de eliminación de evidencia digital.

También se indicó que el cuerpo de la víctima habría sido quemado con un acelerante de base aceitosa, provocando daños severos desde la cintura hacia arriba y dificultando la recolección de pruebas forenses.

La acusación sostiene además que se habría intentado simular un robo para desviar la investigación.

Otros elementos incorporados

En el marco de la reconstrucción del hecho, se señaló que la cartera de la víctima fue sustraída y posteriormente quemada en una propiedad familiar ubicada en carril Primavera, donde funciona una empresa del entorno.

Existen además registros fílmicos que mostrarían humo saliendo de una chimenea del lugar al día siguiente del crimen, lo que reforzaría la hipótesis de destrucción de evidencia.

Antecedentes y análisis toxicológico

La fiscalía también incorporó como antecedente un hecho previo ocurrido en febrero de 2024, en el que el imputado habría estado involucrado en una amenaza con arma de fuego contra otra persona.

A ello se suma el resultado de un análisis toxicológico, que determinó consumo de alcohol y drogas al momento del hecho.

Una causa en etapa clave

Con la prisión preventiva ya confirmada, el acusado permanece alojado a disposición de la Justicia. La investigación continúa con el análisis de pericias técnicas, evidencia digital y material secuestrado, en una causa que avanza hacia su etapa de mayor definición judicial.

La acusación y la hipótesis del hecho

De acuerdo con la investigación, la víctima habría sido asesinada mediante asfixia y luego su cuerpo habría sido parcialmente incendiado y expuesto a sustancias corrosivas. Los peritajes sostienen que estas acciones habrían tenido como finalidad alterar evidencias y dificultar el trabajo forense.

El hallazgo del cuerpo en su vivienda de calle Isaac Estrella generó un fuerte impacto en el entorno judicial y policial, por el nivel de violencia registrado en la escena.

Elementos incorporados a la causa

En el marco de la investigación, se realizaron distintas medidas probatorias que incluyeron allanamientos y pericias sobre elementos secuestrados. Entre ellos se encontraron teléfonos celulares, una motocicleta, prendas de vestir con presuntas manchas hemáticas y municiones de distintos calibres.

También se efectuaron estudios médicos y extracciones de muestras al imputado, en el contexto de las diligencias ordenadas por la fiscalía.

Investigación centrada en el entorno familiar

Desde las primeras actuaciones, la línea investigativa se orientó hacia el círculo íntimo de la víctima. La ausencia de signos de robo y el nivel de violencia observado en el hecho reforzaron esa hipótesis.

En ese contexto, el hijo mayor de la víctima quedó bajo sospecha a partir de testimonios y resultados preliminares de distintas medidas judiciales.

Una figura reconocida en Junín

Margarita Gutiérrez tenía 72 años y era una referente educativa en la región. Fue docente de nivel inicial y también se desempeñó como concejal en el departamento de Junín.

Su muerte provocó una fuerte conmoción en la comunidad, donde era ampliamente conocida tanto por su trayectoria profesional como por su participación pública.