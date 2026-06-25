Ya son seis los detenidos por el crimen del pequeño Alejandro en Chile: revelan la causa de muerte

La investigación por el asesinato de Alejandro Fabián Águila Jorquera, el niño de 12 años que murió el martes a la madrugada tras ser arrastrado durante una violenta encerrona en Chile , avanzó con la detención de otros dos sospechosos y elevó a seis el número total de integrantes identificados en la banda que participó de la secuencia delictiva ocurrida en la comuna de San Bernardo , al sur de Santiago.

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Según informaron las autoridades chilenas, los nuevos detenidos son dos hombres de 18 y 23 años. El más joven se presentó voluntariamente ante la Justicia, mientras que el otro fue capturado durante un operativo realizado en la comuna de Puente Alto: estaba escondido en su casa.

Según el noticiero 24 Horas, la capitana de Carabineros Javiera García indicó que ambos jóvenes tuvieron un papel relevante en los distintos delitos atribuidos al grupo y reveló que reconocieron haber participado en los hechos investigados.

Esta noche personal de Carabineros detuvo al quinto sospechoso implicado en la encerrona que dio muerte a un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo. El registro muestra a la policía llegando al hogar del individuo de 23 años y que portaba tarjetas bancarias de una de las… pic.twitter.com/Mn3uQBt7vZ

"Han reconocido los hechos de los cuales han participado" , sostuvo la oficial al brindar detalles sobre el avance de la causa.

Con estas nuevas detenciones, los investigadores modificaron una de las hipótesis iniciales del caso.

En un primer momento se creía que la banda estaba integrada por cinco personas, pero las diligencias realizadas durante los últimos días permitieron establecer que fueron seis los involucrados en la serie de delitos que culminó con la muerte del menor.

El auto de la familia que sufrió la encerrona en Chile: un niño de 12 años murió tras ser arrastrado El auto de la familia que sufrió la encerrona en Chile: un niño de 12 años murió tras ser arrastrado Gentileza / BioBioChile

Respecto del joven de 18 años, García explicó que su función principal habría sido brindar apoyo y cobertura durante los asaltos. Sin embargo, precisó que dentro de la organización existía una dinámica flexible, con integrantes que intercambiaban roles según el delito que estaban cometiendo.

Consultada sobre la posibilidad de que existan más sospechosos, la oficial descartó por ahora esa alternativa. "Hasta el momento, con lo que tenemos hasta el día de hoy; se cierra con estos seis sujetos", afirmó la carabinera.

Todos los acusados enfrentan cargos por robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, delitos por los que también serán formalizados los dos últimos detenidos.

La Fiscalía busca condena a prisión perpetua para los adultos y hasta 10 años de cárcel para los menores implicados.

Del Día del Padre en Argentina a una encerrona fatal al volver a casa

La reconstrucción realizada por la Fiscalía y Carabineros indica que, la madrugada del 23 de junio, la banda inició una seguidilla de delitos en una estación de servicio Shell ubicado sobre la avenida Eyzaguirre, en San Bernardo.

Embed La investigación apunta a que los delincuentes estaban haciendo un tour delictual en la comuna de San Bernardo, que habría comenzado en un servicentro Shell en la calle Eyzaguirre, donde robaron un auto.



El registro muestra el violento actuar de los menores, intimidando a un… pic.twitter.com/SniqPOlKnh — La Tercera (@latercera) June 23, 2026

Allí asaltaron a un trabajador y a un cliente, a quien le robaron sus pertenencias y el vehículo. Con ese automóvil comenzaron un recorrido delictivo por distintos sectores de la comuna.

Poco después atacaron a un peatón que resultó ser un carabinero que se encontraba fuera de servicio. El funcionario sufrió una fractura durante el asalto.

La secuencia continuó en la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de Catemito. En ese lugar encontraron detenido un vehículo ocupado por tres personas: un hombre de nacionalidad argentina, su hijo de 12 años y una tía del menor.

La familia regresaba desde Argentina después de celebrar el Día del Padre. El padre de Alejandro, de nacionalidad argentina, había viajado para reunirse con sus hijos y familiares. Durante el regreso hacia su vivienda en Puente Alto se equivocó de camino y decidió detenerse para cambiar de conductor debido al cansancio acumulado por el viaje.

Delincuentes mataron a un niño de 12 años tras una encerrona en la zona sur de Santiago de Chile: la familia volvía en auto desde Argentina por el Día del Padre Delincuentes mataron a un niño de 12 años tras una encerrona en la zona sur de Santiago de Chile: la familia volvía en auto desde Argentina por el Día del Padre Gentileza / ATON

Fue entonces cuando aparecieron los delincuentes.

Armados con cuchillos, obligaron a los ocupantes a descender del automóvil para quedarse con el vehículo. Aunque el padre y la mujer lograron salir, el pequeño Alejandro quedó accidentalmente enganchado al cinturón de seguridad.

Según la investigación, el niño intentó escapar mientras los asaltantes huían, pero terminó siendo arrastrado durante aproximadamente tres kilómetros.

Los desesperados gritos de su padre y de su tía no lograron detener al conductor que escapaba con el automóvil robado. Las graves lesiones sufridas durante el arrastre provocaron la muerte del menor.

“La víctima falleció estableciéndose como causa de muerte asfixia mecánica y múltiples lesiones traumáticas graves en diversas partes del cuerpo, compatibles con el arrastre al que fue sometido mientras permanecía sujeto al cinturón de seguridad del vehículo”, dijo la fiscal Paulina Díaz, según recogió el diario La Tercera.

“Pese a advertir que el menor se encontraba colgando del vehículo en movimiento y expuesto a un riesgo cierto para su vida e integridad física, los imputados continuaron coordinadamente la ejecución del plan delictual, manteniendo la marcha de ambos vehículos y perseverando en la huida con el objeto de asegurar la consumación del robo y la impunidad de sus autores”, agregó sobre el agravante del delito.