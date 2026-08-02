Mar del Plata: buscaba trabajo para mantener a sus hijas y la encontraron asesinada en una playa

Un doloroso crimen conmociona a Mar del Plata : Juana Mailén Antonich, de 25 años, fue hallada muerta en la costa y la principal hipótesis apunta a una falsa oferta de trabajo publicada en Facebook . La víctima había salido de su casa para asistir a una entrevista y nunca regresó.

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Según informó Noticias Argentinas, en medio de la investigación dos hombres, de 26 y 27 años, fueron detenidos por el caso cuando quemaban pertenencias a pocos metros de la escena del crimen. El cuerpo de la joven fue encontrado debajo de un contenedor y envuelto en una sábana en el sur de la ciudad.

Según reconstruyeron los investigadores, Antonich buscaba empleo para sostener a sus dos hijas, de 1 y 6 años . A través de Facebook recibió una propuesta laboral que la citaba en un supuesto establecimiento ubicado en Punta Mogotes y le solicitaron una fotografía para confeccionar un carnet de ingreso.

Los efectivos están abocados a conseguir cámaras de vigilancia de la zona para poder avanzar en la causa, mientras que el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 de Mar del Plata, Carlos Russo, espera por el resultado de la autopsia.

En diálogo con medios locales, la madre de la joven asesinada aseguró que todo el proceso consistió en un engaño planificado para emboscar a su hija.

“A ella la contactaron porque estaba buscando trabajo. Tiene dos hijas y necesitaba trabajar. Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el ‘Balneario Punta Mogotes Cero’. La pasó a buscar un remisero y la llevaron engañada. Ahí la estaban esperando tres hombres más”, asumió.

La mujer detalló además los motivos por los cuales la víctima decidió acudir a la cita: “Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”.

Ante la pérdida de contacto con la joven, los familiares intentaron radicar la denuncia correspondiente, pero la policía no les tomó declaración en la Comisaría 16 y les indicó que debían esperar.

Debido a la inacción policial, una amiga de la víctima accedió a su cuenta de Facebook para rastrear la conversación con la persona que la citó. Esto permitió a la familia reconstruir el recorrido hasta la playa.

Respecto del trágico hallazgo y las falencias en la investigación, la madre manifestó: “Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada”.