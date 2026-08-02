Imprudencia al volante: casi quintuplicó el alcohol permitido y chocó contra un poste en Luján

El conductor de 19 años fue detenido. Los efectivos retuvieron tanto su vehículo como su licencia de conducir.

Chocó contra un poste en Luján y fue detenido tras el test de alcoholemia.

Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo después de chocar su auto contra un poste. Lo primero que hizo el personal de Tránsito Municipal fue realizarle el test de alcoholemia, que terminó confirmando lo que todos alrededor creían.

Según informó el parte policial, la prueba de alcohol en sangre arrojó el resultado de 2,36 gramos, casi quintuplicando el nivel máximo permitido para conducir por las calles mendocinas.

El hecho ocurrió cerca de las 4.45 en la intersección de Doctor Emilio Civit y lateral Este del Acceso Sur, en las inmediaciones de un boliche. Pese a la violencia del impacto, el conductor no sufrió heridas.

La intervención comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre lo ocurrido. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un Volkswagen Gol. Tras conocerse el resultado, el joven fue detenido y las autoridades retuvieron tanto el vehículo como su licencia de conducir.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que continuará con la investigación del caso.