San Carlos: un árbol cayó sobre una camioneta y provocó la muerte de dos personas

El fatal siniestro ocurrió en la Ruta 143, en el distrito de Pareditas. Hay una persona herida y el tránsito permanece cortado preventivamente.

Durante la tarde de este sábado, ocurrió un trágico accidente en el departamento de San Carlos cuando un árbol de gran porte se desplomó sobre una camioneta y provocó la muerte de dos personas en la Ruta 143.

El incidente, registrado a la altura del kilómetro 621 en la zona conocida como Paso de Las Carretas, fue reportado inicialmente a través de varios llamados al 911 que alertaban sobre el impacto del ejemplar contra una camioneta que circulaba por el lugar.

Al arribar al sitio del siniestro, personal de la Comisaría 18° y equipos de emergencia constataron que dos vehículos se vieron involucrados en el hecho.

El panorama era desolador tras la caída del árbol: en el interior de uno de los rodados se hallaron los cuerpos de dos personas fallecidas, mientras que una tercera víctima se encontraba atrapada y con lesiones de diversa consideración.

Las autoridades informaron que el incidente fue provocado por las fuertes ráfagas de viento que azotan la región. Ante el peligro inminente de que otro árbol de gran tamaño cayera sobre la ruta, la Policía de Mendoza, junto a Defensa Civil, implementó un operativo de seguridad que incluye cortes preventivos en la circulación sobre la Ruta Nacional 143 y su intersección con la Ruta Nacional 40.