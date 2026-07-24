24 de julio de 2026 - 14:21

Una mujer murió tras el vuelco de un auto sobre la Ruta 40 en San Carlos

El siniestro ocurrió este viernes sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3266. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y volcó. La acompañante murió en el lugar, mientras que el conductor fue asistido por personal de emergencias.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer falleció este viernes luego de que el automóvil en el que viajaba volcara sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3266, en San Carlos. El conductor del vehículo sufrió lesiones y las causas del siniestro son materia de investigación.

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El hecho ocurrió alrededor de las 13.15 y motivó la intervención de efectivos del Destacamento Vial Agente Cánova, quienes acudieron al lugar junto a personal de Bomberos, Policía Vial, efectivos de la jurisdicción y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Según la información oficial, el siniestro involucró a un Volkswagen Golf GL que circulaba de sur a norte por la Ruta 40. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, que terminó volcando sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, la acompañante del vehículo falleció en el lugar, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

En tanto, el conductor fue asistido por personal médico, mientras que en la escena se realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que trabajan para establecer las circunstancias que provocaron el vuelco.

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