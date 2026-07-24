Se suicidó un policía en San Carlos, ya son 8 en el año y crece la preocupación por la salud mental en la Fuerza

Luego de que en la madrugada de ayer un policía falleciera por causas naturales mientras prestaba servicios en un centro comunitario de Ciudad, por la tarde, la Policía de Mendoza perdió a otro efectivo: en San Carlos, un integrante de los Cuerpos Especiales se quitó la vida dentro de su auto.

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Durante el presente año, al menos ocho integrantes del cuerpo de seguridad mendocino perdieron la vida utilizando sus propias armas y varios casos se registraron en el Este provincial: de hecho, uno lo de los últimos casos fue el de una auxiliar que prestaba servicios en la Unidad Ciclística de Acción Rápida Godoy Cruz (UCAR), y que residía en San Martín.

La víctima, C. F., de 29 años, vivía junto a su mujer y su hijo en el distrito de Eugenio Bustos, se encontraba de licencia tras haberse sometido a una operación quirúrgica y se desempeñaba en la división de Cuerpos Especiales Valle de Uco.

Fuentes judiciales confirmaron que el hombre se quitó la vida con un arma de fuego. El hallazgo ocurrió cerca de las 15:15, cuando un chofer de una empresa constructora observó un automóvil negro detenido sobre el margen oeste de la ruta, pasando la zona de Río Seco de Las Tordillas (a unos cinco kilómetros al sur del barrio Los Hornitos).

Según el testimonio del testigo, tras haber transitado por el tramo en tres oportunidades a lo largo de la jornada y notar que el vehículo permanecía inmóvil en la misma posición, decidió acercarse. Al no obtener respuesta desde el interior, dio aviso inmediato al 911.

Posteriormente, efectivos de la Policía Rural Valle de Uco y de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) acudieron al lugar. Al inspeccionar el rodado a través de las ventanillas, constataron que el ocupante no presentaba signos vitales y visualizaron una herida de arma de fuego en la cabeza, junto a un arma apoyada sobre sus piernas.

De forma inmediata se resguardó la escena para permitir el trabajo de Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la División Canes. Los peritos analizan si el arma hallada corresponde a la reglamentaria y trabajan para reconstruir con precisión la mecánica del suceso.

Las primeras estimaciones de los investigadores señalan que el cuerpo llevaría más de 24 horas en el lugar antes de ser descubierto.

La causa quedó bajo la órbita de la Comisaría 18° y la justicia local. En tanto, desde el área de Asistencia al Policía activaron un protocolo de contención psicológica para los compañeros de la fuerza de la víctima y su familia.