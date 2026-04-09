La actividad se realizó en La Colonia y forma parte de una serie de jornadas que se replicarán en distintos puntos de la provincia. La iniciativa surge en un contexto de preocupación por los casos registrados dentro de la fuerza.

Iniciaron en Junín la capacitación sobre prevención del suicidio para la Policía de Mendoza.

En medio de la preocupación que existe por los suicidios registrados en los últimos tiempos dentro de la Policía de Mendoza, el Gobierno provincial comenzó a implementar una serie de capacitaciones orientadas a la prevención y al abordaje de la salud mental en la fuerza.

El primer encuentro del ciclo de formación se realizó en el departamento de Junín, en la Casa del Bicentenario de La Colonia, y estuvo dirigido a efectivos policiales y profesionales vinculados al área de salud y seguridad.

La propuesta forma parte de un programa impulsado de manera conjunta por los ministerios de Seguridad y Justicia y de Salud y Deportes, que busca brindar herramientas para el abordaje de situaciones relacionadas con la salud mental y la prevención del suicidio.

Según se informó, el ciclo de capacitación se extenderá a otras regiones de la provincia, con encuentros previstos en los distintos oasis mendocinos. Además de efectivos policiales, también está previsto que participen equipos de salud del ámbito policial y penitenciario, así como aspirantes que se encuentran en etapa de formación.

La iniciativa se presenta como una de las primeras acciones concretas en torno a una problemática que genera inquietud tanto dentro de la fuerza como en la sociedad en general, y que en los últimos meses volvió a instalarse en la agenda pública.